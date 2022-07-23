Cumhurbaşkanı Erdoğan: Develi'deki hastanemize doktor Karakaya'nın ismini verdik

Açılışını yapacağımız eserlerin toplam tutarı 30 milyar lira, temelini atacağımız eserlerin miktarı da 24 milyar lira. Kayseri'ye bugün 54 milyar liralık müjdeyle geldik. Açılışını yapacağımız eserlerin toplam tutarı 30 milyar lira, temelini atacağımız eserlerin miktarı da 24 milyar lira. Kayseri'ye bugün 54 milyar liralık müjdeyle geldik.

Kayseri bugüne kadar bize hep açık ara destek vermiştir. Biz de Kayseri'ye yaptığımız eserlerle, hizmetlerle ödemeye çalışıyoruz. Kayseri'ye söz verip de yerine getirmediğimiz hiçbir iş yoktur. Kayseri bugüne kadar bize hep açık ara destek vermiştir. Biz de Kayseri'ye yaptığımız eserlerle, hizmetlerle ödemeye çalışıyoruz. Kayseri'ye söz verip de yerine getirmediğimiz hiçbir iş yoktur.

Birileri bugün yapacağımız açılışlara ve temel atmalara inanmayıp yalanla, iftira ile işi sulandırmaya çalışacaktır. 2003 yılında Kayseri'ye yaptığımız ziyarette 130 fabrikanın birden temelini atmıştık. Bundan 19 yıl önce attığımız o temellere birileri yine bıyık altından gülmüş, bu kadar sayıda fabrikanın yapılmayacağını iddia etmişti. Fabrikaların tamamı hizmette. Şimdi de 1200 fabrikalık OSB'nin müjdesini sizlerle paylaşıyoruz. İnşallah rabbim ömür verirse bu fabrikaların tamamının harıl harıl çalıştığını hep birlikte göreceğiz. Birileri bugün yapacağımız açılışlara ve temel atmalara inanmayıp yalanla, iftira ile işi sulandırmaya çalışacaktır. 2003 yılında Kayseri'ye yaptığımız ziyarette 130 fabrikanın birden temelini atmıştık. Bundan 19 yıl önce attığımız o temellere birileri yine bıyık altından gülmüş, bu kadar sayıda fabrikanın yapılmayacağını iddia etmişti. Fabrikaların tamamı hizmette. Şimdi de 1200 fabrikalık OSB'nin müjdesini sizlerle paylaşıyoruz. İnşallah rabbim ömür verirse bu fabrikaların tamamının harıl harıl çalıştığını hep birlikte göreceğiz.

Üniversitelerin tamamlanan yatırımlarını hizmete açıyoruz. Gençlik merkezi, yurt yenilemesi, futbol sahası yenilemesi işlemleri tamamlandı. Büryan, Develi, Sarız, Yahyalı ilçe hastaneleriyle birlikte çok sayıda aile sağlığı merkezi hizmete girdi. Üniversitelerin tamamlanan yatırımlarını hizmete açıyoruz. Gençlik merkezi, yurt yenilemesi, futbol sahası yenilemesi işlemleri tamamlandı. Büryan, Develi, Sarız, Yahyalı ilçe hastaneleriyle birlikte çok sayıda aile sağlığı merkezi hizmete girdi.