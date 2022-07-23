https://tr.sputniknews.com/20220723/cumhurbaskani-erdogandan-erzurum-kongresinin-103uncu-yil-donumu-mesaji-1059049112.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümü mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T15:45+0300
2022-07-23T15:45+0300
2022-07-23T15:45+0300
politika
recep tayyip erdoğan
erzurum
kongre
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Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "İstiklal mücadelemizde önemli bir rol oynayan, Türk milletinin varlığını ve birliğini tüm dünyaya gösteren Erzurum Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, erzurum, kongre
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümü mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "İstiklal mücadelemizde önemli bir rol oynayan, Türk milletinin varlığını ve birliğini tüm dünyaya gösteren Erzurum Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.