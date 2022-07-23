https://tr.sputniknews.com/20220723/cumhurbaskani-erdogandan-erzurum-kongresinin-103uncu-yil-donumu-mesaji-1059049112.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T15:45+0300

2022-07-23T15:45+0300

2022-07-23T15:45+0300

politika

recep tayyip erdoğan

erzurum

kongre

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Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "İstiklal mücadelemizde önemli bir rol oynayan, Türk milletinin varlığını ve birliğini tüm dünyaya gösteren Erzurum Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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recep tayyip erdoğan, erzurum, kongre