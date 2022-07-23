https://tr.sputniknews.com/20220723/damat-ve-sagdicina-gelenek-diye-1-tonluk-arac-cektirdiler-1059048823.html
Damat ve sağdıcına 'gelenek' diye 1 tonluk araç çektirdiler
Damat ve sağdıcına 'gelenek' diye 1 tonluk araç çektirdiler
Denizli’de dünya evine giren damada ve onun sağdıcına konulan gelin alma 'şartı' ilginç görüntülere sahne oldu. 1 tonluk otomobili iple çeken damat ve sağdıç... 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T15:24+0300
2022-07-23T15:24+0300
2022-07-23T15:53+0300
düğün
gelenek
denizli
sağdıç
damat
gelin
yaşam
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Çal ilçesine bağlı Develler Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin ve Dilek Tarhan çifti düzenlene düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Damat Tahran ve sağdıcı Abdullah Hatıhan, düğün öncesi gerçekleşen gelin alma merasiminde bölgenin geleneğinden nasibini aldı. Gelini alıp dönen konvoyun önünü baba ocağına 50 metre kala kesen damadın arkadaşları, "Aracımız bozuldu, gelini götürmek için bizim aracı yoldan çekmen lazım" dedi. Damat Tahran ve sağdıcı Hatıhan, 1 tonluk aracı iplerle çekmeye başlarken, 5 kişi daha aracın ürerine oturdu. Yaklaşık 1.5 tonluk yükü 50 metre çeken damat ve sağdıcı, davetlilerin eğlencesine dönüştü.
https://tr.sputniknews.com/20220723/turkiye-kasaplar-federasyonu-baskani-petshoplarin-kasaplar-odasina-baglanmasi-yanlis-anlasildi-1059048230.html
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düğün, gelenek, denizli, sağdıç, damat, gelin
Damat ve sağdıcına 'gelenek' diye 1 tonluk araç çektirdiler
15:24 23.07.2022 (güncellendi: 15:53 23.07.2022) Abone ol
Denizli’de dünya evine giren damada ve onun sağdıcına konulan gelin alma 'şartı' ilginç görüntülere sahne oldu. 1 tonluk otomobili iple çeken damat ve sağdıç, 'oyunun' dozunu artırmak için üzerine 5 kişinin daha oturduğu aracı 50 metre çekerek götürdü.
Çal ilçesine bağlı Develler Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin ve Dilek Tarhan çifti düzenlene düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Damat Tahran ve sağdıcı Abdullah Hatıhan, düğün öncesi gerçekleşen gelin alma merasiminde bölgenin geleneğinden nasibini aldı.
Gelini alıp dönen konvoyun önünü baba ocağına 50 metre kala kesen damadın arkadaşları, "Aracımız bozuldu, gelini götürmek için bizim aracı yoldan çekmen lazım" dedi. Damat Tahran ve sağdıcı Hatıhan, 1 tonluk aracı iplerle çekmeye başlarken, 5 kişi daha aracın ürerine oturdu. Yaklaşık 1.5 tonluk yükü 50 metre çeken damat ve sağdıcı, davetlilerin eğlencesine dönüştü.