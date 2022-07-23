https://tr.sputniknews.com/20220723/damat-ve-sagdicina-gelenek-diye-1-tonluk-arac-cektirdiler-1059048823.html

Damat ve sağdıcına 'gelenek' diye 1 tonluk araç çektirdiler

Damat ve sağdıcına 'gelenek' diye 1 tonluk araç çektirdiler

Denizli’de dünya evine giren damada ve onun sağdıcına konulan gelin alma 'şartı' ilginç görüntülere sahne oldu. 1 tonluk otomobili iple çeken damat ve sağdıç... 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T15:24+0300

2022-07-23T15:24+0300

2022-07-23T15:53+0300

düğün

gelenek

denizli

sağdıç

damat

gelin

yaşam

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Çal ilçesine bağlı Develler Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin ve Dilek Tarhan çifti düzenlene düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Damat Tahran ve sağdıcı Abdullah Hatıhan, düğün öncesi gerçekleşen gelin alma merasiminde bölgenin geleneğinden nasibini aldı. Gelini alıp dönen konvoyun önünü baba ocağına 50 metre kala kesen damadın arkadaşları, "Aracımız bozuldu, gelini götürmek için bizim aracı yoldan çekmen lazım" dedi. Damat Tahran ve sağdıcı Hatıhan, 1 tonluk aracı iplerle çekmeye başlarken, 5 kişi daha aracın ürerine oturdu. Yaklaşık 1.5 tonluk yükü 50 metre çeken damat ve sağdıcı, davetlilerin eğlencesine dönüştü.

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düğün, gelenek, denizli, sağdıç, damat, gelin