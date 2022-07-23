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https://tr.sputniknews.com/20220723/duden-golundeki-toplu-marti-olumlerinin-ilk-incelemesi-dogal-olum-olarak-belirlendi--1059044769.html
Düden Gölü'ndeki toplu martı ölümlerinin ilk incelemesi 'doğal ölüm' olarak belirlendi
Düden Gölü'ndeki toplu martı ölümlerinin ilk incelemesi 'doğal ölüm' olarak belirlendi
Konya'nın Kulu ilçesinde 'flamingo cenneti' olarak bilinen Düden Gölü'ndeki martı ölümlerinin, ilk incelemede herhangi bir zehirlenme veya kuş gribi gibi... 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T12:01+0300
2022-07-23T12:01+0300
yaşam
çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı
martı
konya
kulu
düden gölü
toplu ölüm
kuş gribi
veteriner
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Kulu ilçesinin 5 kilometre doğusunda, Tuz Gölü'nün yakınında, halk arasında 'Kulu Gölü' olarak da bilinen 860 kilometrekare alana sahip Düden Gölü, kapalı ve sığ olma özelliği taşıyor. Göl, flamingo, yaz ördeği, Macar ördeği, pasbaş patka, dikkuyruk, kılıçgaga, büyük cılıbıt, Akdeniz martısı ve gülen sumru gibi 180 türden yaklaşık 42 bin kuşa ev sahipliği yapıyor.Göl, Değirmenözü Çayı olmak üzere çevresindeki küçük dereler ile ilçenin arıtma tesisinden akan sularla besleniyor. Düden Gölü'nde yaşayan kuş türlerinden çok sayıda martının son günlerde öldüğü tespit edildi. Ölümlerle ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü inceleme başlattı.'Doğal ölüm'Veteriner Kontrol Enstitüsü'ndeki ilk incelemede martıların ölümlerinin nedeninin, yapılan ilk incelemede herhangi bir zehirlenme veya kuş gribi gibi çeşitli hastalıklara bağlı olmadığı ve 'doğal ölüm' olduğu belirlendi. Martılarla ilgili doku analizinde de herhangi bir bulguya rastlanılmadığı takdirde, strese bağlı ölüm olabileceği, bu durumunda Türkiye'nin birçok yerinde görüldüğü belirtildi. Öte yandan sudan alınan numunelerin analizinde herhangi bir toksik maddeye rastlanılmadı.
https://tr.sputniknews.com/20220719/konyada-toplu-marti-olumleri-inceleme-baslatildi--1058858830.html
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çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, martı, konya, kulu, düden gölü, toplu ölüm, kuş gribi, veteriner

Düden Gölü'ndeki toplu martı ölümlerinin ilk incelemesi 'doğal ölüm' olarak belirlendi

12:01 23.07.2022
© AAVan Gölü'nde martı ölümleri
Van Gölü'nde martı ölümleri - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
© AA
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Konya'nın Kulu ilçesinde 'flamingo cenneti' olarak bilinen Düden Gölü'ndeki martı ölümlerinin, ilk incelemede herhangi bir zehirlenme veya kuş gribi gibi hastalıklardan kaynaklanmadığı ve 'doğal ölüm' olduğu belirlendi. Martılarla ilgili doku analizinde de herhangi bir bulguya rastlanılmadığı takdirde, strese bağlı ölüm olabileceği belirtildi.
Kulu ilçesinin 5 kilometre doğusunda, Tuz Gölü'nün yakınında, halk arasında 'Kulu Gölü' olarak da bilinen 860 kilometrekare alana sahip Düden Gölü, kapalı ve sığ olma özelliği taşıyor. Göl, flamingo, yaz ördeği, Macar ördeği, pasbaş patka, dikkuyruk, kılıçgaga, büyük cılıbıt, Akdeniz martısı ve gülen sumru gibi 180 türden yaklaşık 42 bin kuşa ev sahipliği yapıyor.
Göl, Değirmenözü Çayı olmak üzere çevresindeki küçük dereler ile ilçenin arıtma tesisinden akan sularla besleniyor. Düden Gölü'nde yaşayan kuş türlerinden çok sayıda martının son günlerde öldüğü tespit edildi. Ölümlerle ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü inceleme başlattı.

'Doğal ölüm'

Veteriner Kontrol Enstitüsü'ndeki ilk incelemede martıların ölümlerinin nedeninin, yapılan ilk incelemede herhangi bir zehirlenme veya kuş gribi gibi çeşitli hastalıklara bağlı olmadığı ve 'doğal ölüm' olduğu belirlendi. Martılarla ilgili doku analizinde de herhangi bir bulguya rastlanılmadığı takdirde, strese bağlı ölüm olabileceği, bu durumunda Türkiye'nin birçok yerinde görüldüğü belirtildi. Öte yandan sudan alınan numunelerin analizinde herhangi bir toksik maddeye rastlanılmadı.
Konya'daki Düden Göleti'nde görülen toplu martı ölümlerinin nedeni araştırılıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
TÜRKİYE
Konya'da toplu martı ölümleri: İnceleme başlatıldı
19 Temmuz, 02:10
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