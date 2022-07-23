https://tr.sputniknews.com/20220723/emine-erdogan-cevre-ajansi-iddialarina-iliskin-konustu-etik-disi-ahlak-disi-1059039542.html

Emine Erdoğan, 'çevre ajansı' iddialarına ilişkin konuştu: Etik dışı, ahlak dışı

Emine Erdoğan, 'çevre ajansı' iddialarına ilişkin konuştu: Etik dışı, ahlak dışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde kurulan çevre ajansının kendisine... 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T08:06+0300

2022-07-23T08:06+0300

2022-07-23T08:06+0300

politika

emine erdoğan

türkiye çevre ajansı

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Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, Dünya Bankası’nca ilk kez verilen "İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü" sırasında, Emine Erdoğan'a 'Çevre Bakanlığı tarafından kurulan Türkiye Çevre Ajansı’nı Emine Erdoğan yönetecek' iddialarını sorduğunu yazdı. Çekirge, Emine Erdoğan'ın cevabını şöyle aktardı:"Vallahi inanamıyorum. Bunları ortaya atanlara inanamıyorum... Nasıl bir şeydir bu? Bilin ki bu bir ahlaki meseledir. Nasıl böyle düşünebilirler... Kurulan ajans, devletin resmi kurumu. Bana nasıl bağlı olabilir? Benim o ihalelerle ne ilgim olabilir? Devlet düzeninde böyle bir şey olabilir mi? Benim çevre için, çocuklarımızın geleceği için yaptıklarım ortada. Bunca şey yapıyorum. Sonra böyle bir ahlaki sorunla karşılaşıyorum...Etik dışı, ahlak dışı, akıl dışı buluyorum bu iddiaları. İnanın bu bir ahlaki meseledir. Yalan olduğunu tekzip ettik. Kararlar alındı.”

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emine erdoğan, türkiye çevre ajansı