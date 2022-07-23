https://tr.sputniknews.com/20220723/fahrettin-kocadan-boluda-icme-suyundan-etkilenenlere-iliskin-aciklama-1059047818.html
Fahrettin Koca'dan Bolu'da içme suyundan etkilenenlere ilişkin açıklama
Fahrettin Koca'dan Bolu'da içme suyundan etkilenenlere ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bir vatandaşımızı kaybettik, üzüntümüz büyük, 17'si yoğun bakımda olmak üzere 54 kişinin... 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T14:13+0300
2022-07-23T14:13+0300
2022-07-23T14:13+0300
türkiye
fahrettin koca
sağlık bakanlığı
bolu
içme suyu
zehirlenme
yoğun bakım
ölüm
tedavi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu'da içme suyundan etkilenenlerden 54'ünün tedavisinin sürdüğünü, 17 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü bildirdi.Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20220723/boluda-icme-suyundan-zehirlenen-1-kisi-hayatini-kaybetti-1059044654.html
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fahrettin koca, sağlık bakanlığı, bolu, içme suyu, zehirlenme, yoğun bakım, ölüm, tedavi
Fahrettin Koca'dan Bolu'da içme suyundan etkilenenlere ilişkin açıklama
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bir vatandaşımızı kaybettik, üzüntümüz büyük, 17'si yoğun bakımda olmak üzere 54 kişinin tedavisi devam ediyor" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu'da içme suyundan etkilenenlerden 54'ünün tedavisinin sürdüğünü, 17 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Bolu Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen ve Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bir vatandaşımızı kaybettik. Üzüntümüz büyük. Olaydan etkilenenlerin toplam sayısı 123. 17'si yoğun bakımda olmak üzere 54 kişinin tedavisi devam ediyor."