Fahrettin Koca'dan Bolu'da içme suyundan etkilenenlere ilişkin açıklama

Bolu Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen ve Ankara Şehir Hastanesinde tedavi gören bir vatandaşımızı kaybettik. Üzüntümüz büyük. Olaydan etkilenenlerin toplam sayısı 123. On yedisi yoğun bakımda olmak üzere, 54 kişinin tedavisi devam ediyor.