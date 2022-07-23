https://tr.sputniknews.com/20220723/fuat-oktay-ve-humeyra-sahin-evlendi-1059039448.html
Fuat Oktay ve Hümeyra Şahin evlendi
Fuat Oktay ve Hümeyra Şahin evlendi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin, Erdoğan çiftinin şahitlik yaptığı nikah töreniyle evlendi. 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T07:13+0300
2022-07-23T07:13+0300
2022-07-23T07:13+0300
türkiye
fuat oktay
hümeyra şahin
evlilik
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Hümeyra Şahin evlendi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin'in nikahı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın şahitliklerini yaptıkları törenle kıyıldı.İstanbul'da düzenlenen nikah törenine, çiftin ailesi ve yakınları katıldı.
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fuat oktay, hümeyra şahin, evlilik
Fuat Oktay ve Hümeyra Şahin evlendi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin, Erdoğan çiftinin şahitlik yaptığı nikah töreniyle evlendi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Hümeyra Şahin evlendi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin'in nikahı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın şahitliklerini yaptıkları törenle kıyıldı.
İstanbul'da düzenlenen nikah törenine, çiftin ailesi ve yakınları katıldı.