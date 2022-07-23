https://tr.sputniknews.com/20220723/fuat-oktay-ve-humeyra-sahin-evlendi-1059039448.html

Fuat Oktay ve Hümeyra Şahin evlendi

Fuat Oktay ve Hümeyra Şahin evlendi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin, Erdoğan çiftinin şahitlik yaptığı nikah töreniyle evlendi. 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T07:13+0300

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türkiye

fuat oktay

hümeyra şahin

evlilik

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Hümeyra Şahin evlendi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin'in nikahı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın şahitliklerini yaptıkları törenle kıyıldı.İstanbul'da düzenlenen nikah törenine, çiftin ailesi ve yakınları katıldı.

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fuat oktay, hümeyra şahin, evlilik