https://tr.sputniknews.com/20220723/herson-askeri-sivil-yonetimi-ukrayna-kahovskaya-hidroelektrik-santralinin-baraj-koprusunu-vurdu-1059040935.html

Herson askeri-sivil yönetimi: Ukrayna, Kahovskaya Hidroelektrik Santrali'nin baraj köprüsünü vurdu

Herson askeri-sivil yönetimi: Ukrayna, Kahovskaya Hidroelektrik Santrali'nin baraj köprüsünü vurdu

Herson bölgesel askeri-sivil yönetimi Başkan Yardımcısı Kirill Stremousov yaptığı açıklamada, Ukrayna birliklerinin bölgedeki Kahovka Hidroelektrik... 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T09:51+0300

2022-07-23T09:51+0300

2022-07-23T09:51+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

baraj

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Stremousov, “Novaya Kahovka’ya saldırı oldu. Kahovskaya Hidroelektrik Santralinin yakınındaki barajın üzerinde bulunan köprüde delikler oluştu. Köprü yıkılmadı, baraj ve santral hasar görmedi” dedi.Stremousov ayrıca, Ukrayna askerlerinin Herson bölgesine bağlı Daryevka köyü yakınlarındaki İngulets Nehri üzerinde bulunan bir köprüyü daha hedef aldığını, köprüde hasar oluştuğunu kaydetti.

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ukrayna, rusya, baraj