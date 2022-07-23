https://tr.sputniknews.com/20220723/herson-askeri-sivil-yonetimi-ukrayna-kahovskaya-hidroelektrik-santralinin-baraj-koprusunu-vurdu-1059040935.html
Herson askeri-sivil yönetimi: Ukrayna, Kahovskaya Hidroelektrik Santrali'nin baraj köprüsünü vurdu
Herson askeri-sivil yönetimi: Ukrayna, Kahovskaya Hidroelektrik Santrali'nin baraj köprüsünü vurdu
Herson bölgesel askeri-sivil yönetimi Başkan Yardımcısı Kirill Stremousov yaptığı açıklamada, Ukrayna birliklerinin bölgedeki Kahovka Hidroelektrik... 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T09:51+0300
2022-07-23T09:51+0300
2022-07-23T09:51+0300
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Stremousov, “Novaya Kahovka’ya saldırı oldu. Kahovskaya Hidroelektrik Santralinin yakınındaki barajın üzerinde bulunan köprüde delikler oluştu. Köprü yıkılmadı, baraj ve santral hasar görmedi” dedi.Stremousov ayrıca, Ukrayna askerlerinin Herson bölgesine bağlı Daryevka köyü yakınlarındaki İngulets Nehri üzerinde bulunan bir köprüyü daha hedef aldığını, köprüde hasar oluştuğunu kaydetti.
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ukrayna, rusya, baraj
Herson askeri-sivil yönetimi: Ukrayna, Kahovskaya Hidroelektrik Santrali'nin baraj köprüsünü vurdu
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Herson bölgesel askeri-sivil yönetimi Başkan Yardımcısı Kirill Stremousov yaptığı açıklamada, Ukrayna birliklerinin bölgedeki Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin köprüsünü vurduğunu söyledi.
Stremousov, “Novaya Kahovka’ya saldırı oldu. Kahovskaya Hidroelektrik Santralinin yakınındaki barajın üzerinde bulunan köprüde delikler oluştu. Köprü yıkılmadı, baraj ve santral hasar görmedi” dedi.
Stremousov ayrıca, Ukrayna askerlerinin Herson bölgesine bağlı Daryevka köyü yakınlarındaki İngulets Nehri üzerinde bulunan bir köprüyü daha hedef aldığını, köprüde hasar oluştuğunu kaydetti.