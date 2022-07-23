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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220723/herson-askeri-sivil-yonetimi-ukrayna-kahovskaya-hidroelektrik-santralinin-baraj-koprusunu-vurdu-1059040935.html
Herson askeri-sivil yönetimi: Ukrayna, Kahovskaya Hidroelektrik Santrali'nin baraj köprüsünü vurdu
Herson askeri-sivil yönetimi: Ukrayna, Kahovskaya Hidroelektrik Santrali'nin baraj köprüsünü vurdu
Herson bölgesel askeri-sivil yönetimi Başkan Yardımcısı Kirill Stremousov yaptığı açıklamada, Ukrayna birliklerinin bölgedeki Kahovka Hidroelektrik... 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T09:51+0300
2022-07-23T09:51+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
baraj
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Stremousov, “Novaya Kahovka’ya saldırı oldu. Kahovskaya Hidroelektrik Santralinin yakınındaki barajın üzerinde bulunan köprüde delikler oluştu. Köprü yıkılmadı, baraj ve santral hasar görmedi” dedi.Stremousov ayrıca, Ukrayna askerlerinin Herson bölgesine bağlı Daryevka köyü yakınlarındaki İngulets Nehri üzerinde bulunan bir köprüyü daha hedef aldığını, köprüde hasar oluştuğunu kaydetti.
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ukrayna, rusya, baraj

Herson askeri-sivil yönetimi: Ukrayna, Kahovskaya Hidroelektrik Santrali'nin baraj köprüsünü vurdu

09:51 23.07.2022
© AFP 2022 / ALEKSEY FILIPPOVUkrayna asker
Ukrayna asker - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
© AFP 2022 / ALEKSEY FILIPPOV
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Herson bölgesel askeri-sivil yönetimi Başkan Yardımcısı Kirill Stremousov yaptığı açıklamada, Ukrayna birliklerinin bölgedeki Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin köprüsünü vurduğunu söyledi.
Stremousov, “Novaya Kahovka’ya saldırı oldu. Kahovskaya Hidroelektrik Santralinin yakınındaki barajın üzerinde bulunan köprüde delikler oluştu. Köprü yıkılmadı, baraj ve santral hasar görmedi” dedi.
Stremousov ayrıca, Ukrayna askerlerinin Herson bölgesine bağlı Daryevka köyü yakınlarındaki İngulets Nehri üzerinde bulunan bir köprüyü daha hedef aldığını, köprüde hasar oluştuğunu kaydetti.
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