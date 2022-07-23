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https://tr.sputniknews.com/20220723/iklim-aktivistleri-bu-kez-botticelli-tablosunu-hedef-aldi-1059061302.html
İklim aktivistleri bu kez Botticelli tablosunu hedef aldı
İklim aktivistleri bu kez Botticelli tablosunu hedef aldı
İtalya'nın Florasa kentinde iklim aktivistleri, fosil yakıt kullanımını protesto etmek için ellerini Rönesans ressamı Sandro Botticelli'nin "Primavera" adlı... 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T23:07+0300
2022-07-23T23:58+0300
dünya
italya
iklim
aktivist
fosil
sandro botticelli
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İtalya'nın Floransa kentinde iklim aktivistleri, fosil yakıtları protesto etmek için Uffizi Galerisi'ne gitti. Hükümetin fosil yakıtları kullanımını yasaklamasını isteyen iki aktivist, İtalyan Rönesans ressamı Sandro Botticelli'nin 15. yüzyıldan kalma "Primavera" adlı eserini koruyan cama ellerini yapıştırdı. Kısa süre sonra müze görevlileri olaya müdahale etti. Görevlilerden birinin uzaklaştırmak istediği aktivistler kendilerini yere bıraktı. Aktivistler bu kez görevliler tarafından kollarından tutularak sürüklendi.Olayın ardından internet üzerinden taleplerini açıklayan aktivistler, İtalya'nın kullanılmayan kömür santrallerini yeniden açma planlarından derhal vazgeçilmesini, gaz sondaj projelerinin iptal edilmesini ve ülkenin bu yıl güneş ve rüzgar enerjisinin arttırılmasını istedi.
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italya, iklim, aktivist, fosil, sandro botticelli

İklim aktivistleri bu kez Botticelli tablosunu hedef aldı

23:07 23.07.2022 (güncellendi: 23:58 23.07.2022)
İtalya'nın Florasa kentinde iklim aktivistleri, fosil yakıt kullanımını protesto etmek için ellerini Rönesans ressamı Sandro Botticelli'nin "Primavera" adlı tablosuna yapıştırdı.
İtalya'nın Florasa kentinde iklim aktivistleri, fosil yakıt kullanımını protesto etmek için ellerini Rönesans ressamı Sandro Botticelli'nin Primavera adlı tablosuna yapıştırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
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İtalya'nın Florasa kentinde iklim aktivistleri, fosil yakıt kullanımını protesto etmek için ellerini Rönesans ressamı Sandro Botticelli'nin "Primavera" adlı tablosuna yapıştırdı.
İtalya'nın Floransa kentinde iklim aktivistleri, fosil yakıtları protesto etmek için Uffizi Galerisi'ne gitti.
Hükümetin fosil yakıtları kullanımını yasaklamasını isteyen iki aktivist, İtalyan Rönesans ressamı Sandro Botticelli'nin 15. yüzyıldan kalma "Primavera" adlı eserini koruyan cama ellerini yapıştırdı.
Kısa süre sonra müze görevlileri olaya müdahale etti. Görevlilerden birinin uzaklaştırmak istediği aktivistler kendilerini yere bıraktı. Aktivistler bu kez görevliler tarafından kollarından tutularak sürüklendi.
Olayın ardından internet üzerinden taleplerini açıklayan aktivistler, İtalya'nın kullanılmayan kömür santrallerini yeniden açma planlarından derhal vazgeçilmesini, gaz sondaj projelerinin iptal edilmesini ve ülkenin bu yıl güneş ve rüzgar enerjisinin arttırılmasını istedi.
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