https://tr.sputniknews.com/20220723/iklim-aktivistleri-bu-kez-botticelli-tablosunu-hedef-aldi-1059061302.html

İklim aktivistleri bu kez Botticelli tablosunu hedef aldı

İklim aktivistleri bu kez Botticelli tablosunu hedef aldı

İtalya'nın Florasa kentinde iklim aktivistleri, fosil yakıt kullanımını protesto etmek için ellerini Rönesans ressamı Sandro Botticelli'nin "Primavera" adlı... 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T23:07+0300

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dünya

italya

iklim

aktivist

fosil

sandro botticelli

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İtalya'nın Floransa kentinde iklim aktivistleri, fosil yakıtları protesto etmek için Uffizi Galerisi'ne gitti. Hükümetin fosil yakıtları kullanımını yasaklamasını isteyen iki aktivist, İtalyan Rönesans ressamı Sandro Botticelli'nin 15. yüzyıldan kalma "Primavera" adlı eserini koruyan cama ellerini yapıştırdı. Kısa süre sonra müze görevlileri olaya müdahale etti. Görevlilerden birinin uzaklaştırmak istediği aktivistler kendilerini yere bıraktı. Aktivistler bu kez görevliler tarafından kollarından tutularak sürüklendi.Olayın ardından internet üzerinden taleplerini açıklayan aktivistler, İtalya'nın kullanılmayan kömür santrallerini yeniden açma planlarından derhal vazgeçilmesini, gaz sondaj projelerinin iptal edilmesini ve ülkenin bu yıl güneş ve rüzgar enerjisinin arttırılmasını istedi.

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italya, iklim, aktivist, fosil, sandro botticelli