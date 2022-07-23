https://tr.sputniknews.com/20220723/iranda-58-ve-57-buyuklugunde-2-deprem--1059057618.html

İran’da 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde 2 deprem

İran’da 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde 2 deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, İran’ın Hürmüzgan eyaletinde 2 dakika arayla 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirdi. 23.07.2022, Sputnik Türkiye

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iran

deprem

dünya

hürmüzgan

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İran’da 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nden yapılan açıklamada, depremlerin İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hemir şehrinde yerel saatle 20.37 ve 20.39’da 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi. Derinliği 10 ila 9 kilometre olarak açıklanan depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı açıklanmadı.

iran

hürmüzgan

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iran, deprem, hürmüzgan