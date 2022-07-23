Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220723/iranda-58-ve-57-buyuklugunde-2-deprem--1059057618.html
İran’da 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde 2 deprem
İran’da 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde 2 deprem
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, İran’ın Hürmüzgan eyaletinde 2 dakika arayla 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirdi. 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T20:42+0300
2022-07-23T20:50+0300
iran
deprem
dünya
hürmüzgan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053065698_0:28:641:388_1920x0_80_0_0_6b6c7aaf1ef5fffb153fe304508ff2b5.jpg
İran’da 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nden yapılan açıklamada, depremlerin İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hemir şehrinde yerel saatle 20.37 ve 20.39’da 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi. Derinliği 10 ila 9 kilometre olarak açıklanan depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı açıklanmadı.
iran
hürmüzgan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053065698_5:0:522:388_1920x0_80_0_0_9692aaf6e885688f79c9247c564a8221.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iran, deprem, hürmüzgan

İran’da 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde 2 deprem

20:42 23.07.2022 (güncellendi: 20:50 23.07.2022)
© DHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
© DHA
Abone olTelegram
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, İran’ın Hürmüzgan eyaletinde 2 dakika arayla 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirdi.
İran’da 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nden yapılan açıklamada, depremlerin İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hemir şehrinde yerel saatle 20.37 ve 20.39’da 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi.
Derinliği 10 ila 9 kilometre olarak açıklanan depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı açıklanmadı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала