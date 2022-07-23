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İran’da 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde 2 deprem
İran’da 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde 2 deprem
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, İran’ın Hürmüzgan eyaletinde 2 dakika arayla 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirdi. 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T20:42+0300
2022-07-23T20:42+0300
2022-07-23T20:50+0300
iran
deprem
dünya
hürmüzgan
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İran’da 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nden yapılan açıklamada, depremlerin İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hemir şehrinde yerel saatle 20.37 ve 20.39’da 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi. Derinliği 10 ila 9 kilometre olarak açıklanan depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı açıklanmadı.
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iran, deprem, hürmüzgan
İran’da 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde 2 deprem
20:42 23.07.2022 (güncellendi: 20:50 23.07.2022) Abone ol
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, İran’ın Hürmüzgan eyaletinde 2 dakika arayla 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirdi.
İran’da 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nden yapılan açıklamada, depremlerin İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hemir şehrinde yerel saatle 20.37 ve 20.39’da 5.8 ve 5.7 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi.
Derinliği 10 ila 9 kilometre olarak açıklanan depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı açıklanmadı.