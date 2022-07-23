https://tr.sputniknews.com/20220723/istanbul-anlasmasi-turkiye-ve-rusyanin-zaferi-1059032499.html
‘İstanbul anlaşması, Türkiye ve Rusya’nın zaferi’
‘İstanbul anlaşması, Türkiye ve Rusya’nın zaferi’
İstanbul’da imzalanan tahıl anlaşmasını değerlendiren Rus uzman Markov, bu anlaşmanın, etkili uluslararası oyuncu haline gelen Türkiye için büyük zaferi... 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T00:20+0300
2022-07-23T00:20+0300
2022-07-23T00:20+0300
görüş
ukrayna krizi
türkiye
rusya
ukrayna
bm
tahıl
nato
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Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü Sergey Markov, Sputnik’e açıklamasında, “İstanbul’da imzalanan belgeler, her şeyden önce, barış sürecinin temel motoru ve moderatör rolünü tekeli haline getiren Türkiye’nin büyük zaferi. Türkiye, Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili gelecekte yapılacak görüşmelerin temel platformu haline gelmek için ana aday da haline geldi. Aslında Türkiye etkili bir uluslararası oyuncu, en önemli ve en acil krizlerin çözümü için müzakere süreçlerini harekete geçiren tarafsız aktör haline geldi” yorumunda bulundu.Anlaşmanın ayrıca Rusya’nın zaferi de olduğunu dile getiren uzman, Ukrayna’nın şimdi resmi olarak Karadeniz üzerinden silah almasının yasaklandığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:İstanbul anlaşmasının Ukrayna için mağlubiyet olduğunu kaydeden Markov, “Çünkü NATO’nun Karadeniz’e kıyısı olmayan üyelerinin savaş gemilerini Karadeniz’e çekme konusunda başarısız oldu. Anlaşmada, kuru yük gemilerine hiçbir savaş gemisinin eşlik etmeyeceği doğrudan belirtiliyor. Gayri adil yükümlülükleri Rusya’ya yükleme konusunda da başarısız oldu. Rusya’nın önerdiği ‘mayın temizleme yoksa yükümlülük yok’ formülü artık uluslararası hukuk olarak tescillendi. Ukrayna elbette bununla barışmayacak ve kendi taleplerinde ısrarcı olmaya devam edecek.”
https://tr.sputniknews.com/20220722/tahil-sevkiyati-anlasmasinda-imzalar-atiliyor-1059007001.html
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Amur Gadjiev
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MIA „Rosiya Segodnya“
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ukrayna krizi, türkiye, rusya, ukrayna, bm, tahıl, nato
‘İstanbul anlaşması, Türkiye ve Rusya’nın zaferi’
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İstanbul’da imzalanan tahıl anlaşmasını değerlendiren Rus uzman Markov, bu anlaşmanın, etkili uluslararası oyuncu haline gelen Türkiye için büyük zaferi olduğunu belirtti.
Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü Sergey Markov, Sputnik’e açıklamasında, “İstanbul’da imzalanan belgeler, her şeyden önce, barış sürecinin temel motoru ve moderatör rolünü tekeli haline getiren Türkiye’nin büyük zaferi. Türkiye, Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili gelecekte yapılacak görüşmelerin temel platformu haline gelmek için ana aday da haline geldi. Aslında Türkiye etkili bir uluslararası oyuncu, en önemli ve en acil krizlerin çözümü için müzakere süreçlerini harekete geçiren tarafsız aktör haline geldi” yorumunda bulundu.
Anlaşmanın ayrıca Rusya’nın zaferi de olduğunu dile getiren uzman, Ukrayna’nın şimdi resmi olarak Karadeniz üzerinden silah almasının yasaklandığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:
“Üstelik Rusya, doğrudan olmasa da koordinasyon merkezi üzerinden, Ukrayna’ya giden uluslararası gemileri inceleme çalışmalarına katılma fırsatını aldı. Rus tahıl ve gübrenin dünya pazarlarına çıkışının bu anlaşma paketinin parçası haline gelmesi büyük atılım. Bu, Rusya'nın büyük miktarda finansal kaynak almasına ve onları ekonominin aynı sektörlerine yönlendirmesine yardımcı olacak. Üstelik Rus tahılının satışından elde edilen gelir, Ukrayna tahılının satışından neredeyse 10 kat daha fazla olacak”
İstanbul anlaşmasının Ukrayna için mağlubiyet olduğunu kaydeden Markov, “Çünkü NATO’nun Karadeniz’e kıyısı olmayan üyelerinin savaş gemilerini Karadeniz’e çekme konusunda başarısız oldu. Anlaşmada, kuru yük gemilerine hiçbir savaş gemisinin eşlik etmeyeceği doğrudan belirtiliyor. Gayri adil yükümlülükleri Rusya’ya yükleme konusunda da başarısız oldu. Rusya’nın önerdiği ‘mayın temizleme yoksa yükümlülük yok’ formülü artık uluslararası hukuk olarak tescillendi. Ukrayna elbette bununla barışmayacak ve kendi taleplerinde ısrarcı olmaya devam edecek.”