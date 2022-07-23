https://tr.sputniknews.com/20220723/istanbul-semalarinda-starlink-uydulari-goruntulendi-1059060820.html
Starlink uyduları İstanbul'dan görüntülendi
Starlink uyduları İstanbul'dan görüntülendi
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk''a ait Starlink uyduları zincir şekilde İstanbul semalarında görüntülendi. 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T22:58+0300
2022-07-23T22:58+0300
2022-07-23T23:12+0300
starlink
elon musk
istanbul
türkiye
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Elon Musk'a ait Starlink uyduları İstanbul semalarında ve Türkiye'nin farklı illerinden görüntülendiği belirtildi.Sıra sıra hareket eden ışıkları görenler kaydettikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.
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starlink, elon musk, istanbul
Starlink uyduları İstanbul'dan görüntülendi
22:58 23.07.2022 (güncellendi: 23:12 23.07.2022) Abone ol
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk''a ait Starlink uyduları zincir şekilde İstanbul semalarında görüntülendi.
Elon Musk'a ait Starlink uyduları İstanbul semalarında ve Türkiye'nin farklı illerinden görüntülendiği belirtildi.
Sıra sıra hareket eden ışıkları görenler kaydettikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.