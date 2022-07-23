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https://tr.sputniknews.com/20220723/istanbul-semalarinda-starlink-uydulari-goruntulendi-1059060820.html
Starlink uyduları İstanbul'dan görüntülendi
Starlink uyduları İstanbul'dan görüntülendi
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk''a ait Starlink uyduları zincir şekilde İstanbul semalarında görüntülendi. 23.07.2022, Sputnik Türkiye
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starlink
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Elon Musk'a ait Starlink uyduları İstanbul semalarında ve Türkiye'nin farklı illerinden görüntülendiği belirtildi.Sıra sıra hareket eden ışıkları görenler kaydettikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.
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Starlink uyduları İstanbul'dan görüntülendi

22:58 23.07.2022 (güncellendi: 23:12 23.07.2022)
© REUTERS / NACHO DOCEElon Musk- Starlink
Elon Musk- Starlink - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
© REUTERS / NACHO DOCE
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Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk''a ait Starlink uyduları zincir şekilde İstanbul semalarında görüntülendi.
Elon Musk'a ait Starlink uyduları İstanbul semalarında ve Türkiye'nin farklı illerinden görüntülendiği belirtildi.

Sıra sıra hareket eden ışıkları görenler kaydettikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.
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