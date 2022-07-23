https://tr.sputniknews.com/20220723/istanbul-valisi-yerlikaya-paylasti-gecmisten-gelecege-miras-ayasofya-belgeseli-1059050649.html

İstanbul Valisi Yerlikaya paylaştı: 'Geçmişten Geleceğe Miras Ayasofya' belgeseli

İstanbul Valisi Yerlikaya paylaştı: 'Geçmişten Geleceğe Miras Ayasofya' belgeseli

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 'Geçmişten Geleceğe Miras: Ayasofya' belgeselinin ön gösterimini sosyal medya hesabından paylaştı. 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T17:12+0300

2022-07-23T17:12+0300

2022-07-23T17:12+0300

ayasofya

türkiye

ayasofya camii

ali yerlikaya

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İstanbul Valisi Yerlikaya'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Valiliği tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının 2. yılı dolayısıyla hazırlanan 'Geçmişten Geleceğe Miras: Ayasofya' belgeselinden yaklaşık 1,5 dakikalık bir bölüm yer aldı. Paylaşılan bölümünde Ayasofya'nın yeniden ibadete açılma süreci ve sonrasında yaşananların anlatıldığı görüntüler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından bir bölüm ile Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Mimarlık Tarihçisi Prof. Dr. Suphi Saatçi'nin röportajlarına yer verildi. Yerlikaya, "24 Temmuz, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden doğduğu kutlu bir gün. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi imzasıyla yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nin 2. yılına özel hazırladığımız 'Geçmişten Geleceğe Miras: Ayasofya' belgeselimiz" ifadelerini kullandı.

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