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İstanbul Valisi Yerlikaya paylaştı: 'Geçmişten Geleceğe Miras Ayasofya' belgeseli
İstanbul Valisi Yerlikaya paylaştı: 'Geçmişten Geleceğe Miras Ayasofya' belgeseli
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 'Geçmişten Geleceğe Miras: Ayasofya' belgeselinin ön gösterimini sosyal medya hesabından paylaştı. 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T17:12+0300
2022-07-23T17:12+0300
2022-07-23T17:12+0300
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İstanbul Valisi Yerlikaya'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Valiliği tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının 2. yılı dolayısıyla hazırlanan 'Geçmişten Geleceğe Miras: Ayasofya' belgeselinden yaklaşık 1,5 dakikalık bir bölüm yer aldı. Paylaşılan bölümünde Ayasofya'nın yeniden ibadete açılma süreci ve sonrasında yaşananların anlatıldığı görüntüler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından bir bölüm ile Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Mimarlık Tarihçisi Prof. Dr. Suphi Saatçi'nin röportajlarına yer verildi. Yerlikaya, "24 Temmuz, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden doğduğu kutlu bir gün. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi imzasıyla yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nin 2. yılına özel hazırladığımız 'Geçmişten Geleceğe Miras: Ayasofya' belgeselimiz" ifadelerini kullandı.
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İstanbul Valisi Yerlikaya paylaştı: 'Geçmişten Geleceğe Miras Ayasofya' belgeseli
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 'Geçmişten Geleceğe Miras: Ayasofya' belgeselinin ön gösterimini sosyal medya hesabından paylaştı.
İstanbul Valisi Yerlikaya'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Valiliği tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının 2. yılı dolayısıyla hazırlanan 'Geçmişten Geleceğe Miras: Ayasofya' belgeselinden yaklaşık 1,5 dakikalık bir bölüm yer aldı.
Paylaşılan bölümünde Ayasofya'nın yeniden ibadete açılma süreci ve sonrasında yaşananların anlatıldığı görüntüler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından bir bölüm ile Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Mimarlık Tarihçisi Prof. Dr. Suphi Saatçi'nin röportajlarına yer verildi.
Yerlikaya, "24 Temmuz, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden doğduğu kutlu bir gün. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi imzasıyla yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nin 2. yılına özel hazırladığımız 'Geçmişten Geleceğe Miras: Ayasofya' belgeselimiz" ifadelerini kullandı.