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https://tr.sputniknews.com/20220723/istanbulda-endonezyalilara-yasadisi-organ-nakli-gozaltisi-70-bin-dolara-bobregini-satmak-istedi-1059045902.html
İstanbul'da Endonezyalılara yasadışı organ nakli gözaltısı: 70 bin dolara böbreğini satmak istedi
İstanbul'da Endonezyalılara yasadışı organ nakli gözaltısı: 70 bin dolara böbreğini satmak istedi
İstanbul'da özel bir hastaneye böbrek nakli için başvuran ve karı koca olduklarını iddia eden Endonezyalı D.I. ile S.M.'nin hastaneye sahte evrak verdikleri ve... 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T12:43+0300
2022-07-23T12:43+0300
yaşam
böbrek
organ nakli
organ kaçakçılığı
istanbul
endonezya
özel hastane
ameliyat
polis
operasyon
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Böbrek nakli olması gereken Endonezyalı S.M., İstanbul'daki özel bir hastaneye başvurarak eşi D.I.'nın kendisine böbreklerini vereceğini söyledi. Doku testlerini hastaneye gönderen S.M. ile D.I.'nın böbrek nakli için bir sorun olmadığı tespit edilince ameliyat için tarih verildi. Ameliyat tarihi yaklaşınca Endonezya'dan Türkiye'ye gelen S.M. ve D.I. evraklarının sahte olduğu belirlendi.'Polis, şahsın kendi böbreğini 70 bin dolara sattığı tespit etti'S.M. ile D.I.'nın evli olmadığı, böbrek nakli olması gereken S.M.'nin A.A. aracılığıyla D.I. ile tanıştığı, Endonezya'da yapılan testlerde tarafların dokularının uyduğu öğrenildi. Türkiye'de bir hastaneyle anlaşan S.M., D.I.'yı da eşi gibi göstermek için hazırladığı sahte evrakları hastaneye göndererek randevu aldı. Ameliyat tarihine yaklaşınca Türkiye'ye gelen tarafların ülkeye farklı zamanlarda giriş yaptıkları tespit edildi. Polis, D.I.'nın S.M.'ye böbreğini 70 bin dolara sattığı tespit etti. Bunun üzerine operasyon düzenleyen polis, D.I., S.M. ve onları bir araya getiren A.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerden S.M. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken D.I. ve A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20220723/uyusturucu-baronu-savcinin-whatsapp-yazismalari-ortaya-cikti-1059045494.html
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böbrek, organ nakli, organ kaçakçılığı, istanbul, endonezya, özel hastane, ameliyat, polis, operasyon, gözaltı, mahkeme, cezaevi, hapis

İstanbul'da Endonezyalılara yasadışı organ nakli gözaltısı: 70 bin dolara böbreğini satmak istedi

12:43 23.07.2022
© DHAİstanbul'da Endonezyalılara yasadışı organ nakli gözaltısı
İstanbul'da Endonezyalılara yasadışı organ nakli gözaltısı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
© DHA
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İstanbul'da özel bir hastaneye böbrek nakli için başvuran ve karı koca olduklarını iddia eden Endonezyalı D.I. ile S.M.'nin hastaneye sahte evrak verdikleri ve böbrek için 70 bin dolara anlaştıkları ortaya çıktı. D.I., S.M. ve aracı olan A.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Böbrek nakli olması gereken Endonezyalı S.M., İstanbul'daki özel bir hastaneye başvurarak eşi D.I.'nın kendisine böbreklerini vereceğini söyledi. Doku testlerini hastaneye gönderen S.M. ile D.I.'nın böbrek nakli için bir sorun olmadığı tespit edilince ameliyat için tarih verildi. Ameliyat tarihi yaklaşınca Endonezya'dan Türkiye'ye gelen S.M. ve D.I. evraklarının sahte olduğu belirlendi.

'Polis, şahsın kendi böbreğini 70 bin dolara sattığı tespit etti'

S.M. ile D.I.'nın evli olmadığı, böbrek nakli olması gereken S.M.'nin A.A. aracılığıyla D.I. ile tanıştığı, Endonezya'da yapılan testlerde tarafların dokularının uyduğu öğrenildi. Türkiye'de bir hastaneyle anlaşan S.M., D.I.'yı da eşi gibi göstermek için hazırladığı sahte evrakları hastaneye göndererek randevu aldı. Ameliyat tarihine yaklaşınca Türkiye'ye gelen tarafların ülkeye farklı zamanlarda giriş yaptıkları tespit edildi. Polis, D.I.'nın S.M.'ye böbreğini 70 bin dolara sattığı tespit etti. Bunun üzerine operasyon düzenleyen polis, D.I., S.M. ve onları bir araya getiren A.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerden S.M. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken D.I. ve A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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