https://tr.sputniknews.com/20220723/istanbulda-endonezyalilara-yasadisi-organ-nakli-gozaltisi-70-bin-dolara-bobregini-satmak-istedi-1059045902.html

İstanbul'da Endonezyalılara yasadışı organ nakli gözaltısı: 70 bin dolara böbreğini satmak istedi

İstanbul'da Endonezyalılara yasadışı organ nakli gözaltısı: 70 bin dolara böbreğini satmak istedi

İstanbul'da özel bir hastaneye böbrek nakli için başvuran ve karı koca olduklarını iddia eden Endonezyalı D.I. ile S.M.'nin hastaneye sahte evrak verdikleri ve... 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T12:43+0300

2022-07-23T12:43+0300

2022-07-23T12:43+0300

yaşam

böbrek

organ nakli

organ kaçakçılığı

istanbul

endonezya

özel hastane

ameliyat

polis

operasyon

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Böbrek nakli olması gereken Endonezyalı S.M., İstanbul'daki özel bir hastaneye başvurarak eşi D.I.'nın kendisine böbreklerini vereceğini söyledi. Doku testlerini hastaneye gönderen S.M. ile D.I.'nın böbrek nakli için bir sorun olmadığı tespit edilince ameliyat için tarih verildi. Ameliyat tarihi yaklaşınca Endonezya'dan Türkiye'ye gelen S.M. ve D.I. evraklarının sahte olduğu belirlendi.'Polis, şahsın kendi böbreğini 70 bin dolara sattığı tespit etti'S.M. ile D.I.'nın evli olmadığı, böbrek nakli olması gereken S.M.'nin A.A. aracılığıyla D.I. ile tanıştığı, Endonezya'da yapılan testlerde tarafların dokularının uyduğu öğrenildi. Türkiye'de bir hastaneyle anlaşan S.M., D.I.'yı da eşi gibi göstermek için hazırladığı sahte evrakları hastaneye göndererek randevu aldı. Ameliyat tarihine yaklaşınca Türkiye'ye gelen tarafların ülkeye farklı zamanlarda giriş yaptıkları tespit edildi. Polis, D.I.'nın S.M.'ye böbreğini 70 bin dolara sattığı tespit etti. Bunun üzerine operasyon düzenleyen polis, D.I., S.M. ve onları bir araya getiren A.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerden S.M. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken D.I. ve A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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