https://tr.sputniknews.com/20220723/istanbuldaki-zehirlenme-iddialarina-iskiden-aciklama-olumsuz-bir-durum-yok-1059060267.html
İstanbul’daki ‘zehirlenme’ iddialarına İSKİ’den açıklama: Olumsuz bir durum yok
İstanbul’daki ‘zehirlenme’ iddialarına İSKİ’den açıklama: Olumsuz bir durum yok
İSKİ, Kınalıada sakinlerinin içme suyu kaynaklı olumsuzluk yaşadığı iddialarına ilişkin içme suyu depolarında ve şebekede yapılan incelemeler sonucunda... 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T22:29+0300
2022-07-23T22:29+0300
2022-07-23T22:40+0300
türkiye
bolu
istanbul
iski
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
zehirleme
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Bolu’da, içme suyundan zehirlenme vakalarının yaşanmasının ardından İstanbul'da da benzer durumların yaşandığı öne sürüldü.İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) iddialarla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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bolu, istanbul, iski, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), zehirleme
İstanbul’daki ‘zehirlenme’ iddialarına İSKİ’den açıklama: Olumsuz bir durum yok
22:29 23.07.2022 (güncellendi: 22:40 23.07.2022) Abone ol
İSKİ, Kınalıada sakinlerinin içme suyu kaynaklı olumsuzluk yaşadığı iddialarına ilişkin içme suyu depolarında ve şebekede yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını belirtti.
Bolu’da, içme suyundan zehirlenme vakalarının yaşanmasının ardından İstanbul'da da benzer durumların yaşandığı öne sürüldü.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) iddialarla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
22 — 23 Temmuz 2022 tarihlerinde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Kınalıada sakinlerinin içme suyu kaynaklı olumsuzluk yaşadığı iddiaları yer almaktadır. Kurumumuz İstanbullulara 7 gün 24 saat kesintisiz, sağlıklı ve içilebilir kalitede içme suyunu ulaştırmaktadır. İSKİ'nin şehre sağladığı içme suyu Sağlık Bakanlığı ve Avrupa Standartlarına her zaman uygundur. Adalar İlçesi'ne Anadolu Yakası'na sağlanan içme suyu verilmektedir. Ayrıca bölgede İdaremizin sorumluluğundaki içme suyu depolarında ve şebekede ekiplerimizce incelemeler yapılmış ve herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamıştır.