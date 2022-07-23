https://tr.sputniknews.com/20220723/istanbuldaki-zehirlenme-iddialarina-iskiden-aciklama-olumsuz-bir-durum-yok-1059060267.html

İstanbul’daki ‘zehirlenme’ iddialarına İSKİ’den açıklama: Olumsuz bir durum yok

İstanbul’daki ‘zehirlenme’ iddialarına İSKİ’den açıklama: Olumsuz bir durum yok

İSKİ, Kınalıada sakinlerinin içme suyu kaynaklı olumsuzluk yaşadığı iddialarına ilişkin içme suyu depolarında ve şebekede yapılan incelemeler sonucunda... 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T22:29+0300

2022-07-23T22:29+0300

2022-07-23T22:40+0300

türkiye

bolu

istanbul

iski

istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)

zehirleme

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Bolu’da, içme suyundan zehirlenme vakalarının yaşanmasının ardından İstanbul'da da benzer durumların yaşandığı öne sürüldü.İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) iddialarla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

türkiye

bolu

istanbul

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bolu, istanbul, iski, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), zehirleme