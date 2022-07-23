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SON DAKİKA | İsveç'in Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
https://tr.sputniknews.com/20220723/isvecin-ankara-buyukelciligi-gecici-maslahatguzari-disisleri-bakanligina-cagrildi-1059052365.html
İsveç'in Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
İsveç'in Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsveç’in Göteborg şehrinde PKK ve YPG destekçileri tarafından gerçekleştirilen gösteriler nedeniyle İsveç’in Ankara... 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T18:01+0300
2022-07-23T18:01+0300
isveç
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İsveç’in Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı.Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:İsveç’in Göteborg şehrinde PKK/PYD/YPG destekçilerinin 21 Temmuz günü gerçekleştirilen terör propagandasının öğrenilmesi üzerine İsveç’in Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağırılmış, ayrıca Stokholm’de İsveç makamları nezdinde girişimde bulunularak, kuvvetli tepkimiz iletilmiştir.Bu çerçevede, eylemin faillerinin tespit edilerek, gerekli yasal ve adli tedbirlerin alınması ve Üçlü Muhtıra’da kayda geçirilen taahhütler ışığında somut adımların atılması yönündeki beklentilerimiz vurgulanmıştır."
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İsveç'in Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

18:01 23.07.2022
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Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsveç’in Göteborg şehrinde PKK ve YPG destekçileri tarafından gerçekleştirilen gösteriler nedeniyle İsveç’in Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldığını aktardı.
İsveç’in Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İsveç’in Göteborg şehrinde PKK/PYD/YPG destekçilerinin 21 Temmuz günü gerçekleştirilen terör propagandasının öğrenilmesi üzerine İsveç’in Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağırılmış, ayrıca Stokholm’de İsveç makamları nezdinde girişimde bulunularak, kuvvetli tepkimiz iletilmiştir.
Bu çerçevede, eylemin faillerinin tespit edilerek, gerekli yasal ve adli tedbirlerin alınması ve Üçlü Muhtıra’da kayda geçirilen taahhütler ışığında somut adımların atılması yönündeki beklentilerimiz vurgulanmıştır."
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