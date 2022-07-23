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İsveç’te Rus artistik patinajcı Trusova’nın programını iptal etme talebi
İsveç’te Rus artistik patinajcı Trusova’nın programını iptal etme talebi
İsveç Artistik Patinaj Federasyonu, Rus patinajcı Aleksandra Trusova’nın katılımıyla yapılması planlanan bir etkinliğin iptal edilmesini talep etti. 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T01:42+0300
2022-07-23T01:43+0300
spor
isveç
aleksandra trusova
program
iptal
artistik patinaj
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Etkinlik organizatörlerinin açıklamasında, “İsveç Artistik Patinaj Federasyonu, şu anda bu projeyi uygulamamayı tavsiye etti. Bu nedenle kabul eden taraf, Sayın Trusova’nın İsveç’e özel kişi olarak gelmesine rağmen etkinlikten vazgeçmek zorunda kaldı” ifadesine yer verildi.Golden Skate forumunda yayınlanan açıklamada, “İki haftadan kısa bir süre içinde etkinlik biletlerinin yüzde 80’i satıldı. Bu da hepinizin artistik patinajı ve bireysel bir atlet olarak Trusova’yı desteklediğinizi gösteriyor” dendi.Ustalık dersi şeklinde geçmesi planlanan etkinlik 27-28 Ağustos’ta yapılacaktı.
https://tr.sputniknews.com/20220426/putin-rus-sporcular-tamamen-siyasi-nedenlerle-gercek-yaptirimlara-ve-ayrimciliga-maruz-kaldi-1055862998.html
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isveç, aleksandra trusova, program, iptal, artistik patinaj

İsveç’te Rus artistik patinajcı Trusova’nın programını iptal etme talebi

01:42 23.07.2022 (güncellendi: 01:43 23.07.2022)
© Sputnik / Владимир Песня / Fotoğraf bankasına girRus artistik patinajcı Aleksandra Trusova
Rus artistik patinajcı Aleksandra Trusova - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
© Sputnik / Владимир Песня
/
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İsveç Artistik Patinaj Federasyonu, Rus patinajcı Aleksandra Trusova’nın katılımıyla yapılması planlanan bir etkinliğin iptal edilmesini talep etti.
Etkinlik organizatörlerinin açıklamasında, “İsveç Artistik Patinaj Federasyonu, şu anda bu projeyi uygulamamayı tavsiye etti. Bu nedenle kabul eden taraf, Sayın Trusova’nın İsveç’e özel kişi olarak gelmesine rağmen etkinlikten vazgeçmek zorunda kaldı” ifadesine yer verildi.
Golden Skate forumunda yayınlanan açıklamada, “İki haftadan kısa bir süre içinde etkinlik biletlerinin yüzde 80’i satıldı. Bu da hepinizin artistik patinajı ve bireysel bir atlet olarak Trusova’yı desteklediğinizi gösteriyor” dendi.
Ustalık dersi şeklinde geçmesi planlanan etkinlik 27-28 Ağustos’ta yapılacaktı.
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