https://tr.sputniknews.com/20220723/isvecte-rus-artistik-patinajci-trusovanin-programini-iptal-etme-talebi-1059036617.html

İsveç’te Rus artistik patinajcı Trusova’nın programını iptal etme talebi

İsveç’te Rus artistik patinajcı Trusova’nın programını iptal etme talebi

İsveç Artistik Patinaj Federasyonu, Rus patinajcı Aleksandra Trusova’nın katılımıyla yapılması planlanan bir etkinliğin iptal edilmesini talep etti. 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T01:42+0300

2022-07-23T01:42+0300

2022-07-23T01:43+0300

spor

isveç

aleksandra trusova

program

iptal

artistik patinaj

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Etkinlik organizatörlerinin açıklamasında, “İsveç Artistik Patinaj Federasyonu, şu anda bu projeyi uygulamamayı tavsiye etti. Bu nedenle kabul eden taraf, Sayın Trusova’nın İsveç’e özel kişi olarak gelmesine rağmen etkinlikten vazgeçmek zorunda kaldı” ifadesine yer verildi.Golden Skate forumunda yayınlanan açıklamada, “İki haftadan kısa bir süre içinde etkinlik biletlerinin yüzde 80’i satıldı. Bu da hepinizin artistik patinajı ve bireysel bir atlet olarak Trusova’yı desteklediğinizi gösteriyor” dendi.Ustalık dersi şeklinde geçmesi planlanan etkinlik 27-28 Ağustos’ta yapılacaktı.

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isveç, aleksandra trusova, program, iptal, artistik patinaj