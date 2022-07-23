Kapadokya'dan 'BALONFEST' manzaraları: '2023'te Cumhuriyet'in 100. yılına özel 100 balon katılacak'

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Etkinliği düzenleyen Mehmet Halis Aydoğan, bölge halkının yanı sıra çevre illerden de çok sayıda kişinin festival için Göreme'ye geldiğini belirterek, "İlgi yoğun, hafta sonu olması nedeniyle çok daha fazla kişi alana geldi. Yabancı ülkelerden 16 balon festivale katıldı. Gelecek yıl katılımın çok daha fazla olacağını düşünüyorum. Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla farklı ülkelerden 100 figürlü balonun festivale katılması planlanıyor" dedi.