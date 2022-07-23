Kapadokya'dan 'BALONFEST' manzaraları: '2023'te Cumhuriyet'in 100. yılına özel 100 balon katılacak'

Sıcak hava balonlarının Göreme üzerindeki süzülüşünü izlemek isteyen bazı ziyaretçiler, festival alanına yakın yamaçta bir vinçe kurulan salıncakta, balon manzarasını kullanarak fotoğraf çektirdi.
Sıcak hava balonlarının Göreme üzerindeki süzülüşünü izlemek isteyen bazı ziyaretçiler, festival alanına yakın yamaçta bir vinçe kurulan salıncakta, balon manzarasını kullanarak fotoğraf çektirdi.
Çeşitli figürlerdeki sıcak hava balonlarını izlemek için bölgeye gelen turistler, Göreme-Avanos yolunda uzun araç kuyruğu oluşturdu.
Çeşitli figürlerdeki sıcak hava balonlarını izlemek için bölgeye gelen turistler, Göreme-Avanos yolunda uzun araç kuyruğu oluşturdu.
Uçuş için pilotların ön hazırlıklarının ardından peş peşe yükselen sıcak hava balonları, Göreme beldesi çevresindeki peribacaları üzerinde yaklaşık 40 dakika havada süzüldü.
Uçuş için pilotların ön hazırlıklarının ardından peş peşe yükselen sıcak hava balonları, Göreme beldesi çevresindeki peribacaları üzerinde yaklaşık 40 dakika havada süzüldü.
Etkinliği düzenleyen Mehmet Halis Aydoğan, bölge halkının yanı sıra çevre illerden de çok sayıda kişinin festival için Göreme'ye geldiğini belirterek, "İlgi yoğun, hafta sonu olması nedeniyle çok daha fazla kişi alana geldi. Yabancı ülkelerden 16 balon festivale katıldı. Gelecek yıl katılımın çok daha fazla olacağını düşünüyorum. Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla farklı ülkelerden 100 figürlü balonun festivale katılması planlanıyor" dedi.
Etkinliği düzenleyen Mehmet Halis Aydoğan, bölge halkının yanı sıra çevre illerden de çok sayıda kişinin festival için Göreme'ye geldiğini belirterek, "İlgi yoğun, hafta sonu olması nedeniyle çok daha fazla kişi alana geldi. Yabancı ülkelerden 16 balon festivale katıldı. Gelecek yıl katılımın çok daha fazla olacağını düşünüyorum. Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla farklı ülkelerden 100 figürlü balonun festivale katılması planlanıyor" dedi.
Festival alanına gelenlerden Yasin Güleç ise ilk gününden itibaren ailesiyle takip ettiği etkinlikleri izlemekten keyif aldıklarını ifade ederek, "Çok güzel bir etkinlik. Hem Kapadokya'nın hem Türkiye'nin tanıtımına olumlu katkılar sunduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
Festival alanına gelenlerden Yasin Güleç ise ilk gününden itibaren ailesiyle takip ettiği etkinlikleri izlemekten keyif aldıklarını ifade ederek, "Çok güzel bir etkinlik. Hem Kapadokya'nın hem Türkiye'nin tanıtımına olumlu katkılar sunduğunu düşünüyorum" diye konuştu.