https://tr.sputniknews.com/20220723/kilicadaroglu-lozanin-bayram-olarak-kutlanmasini-teklif-olarak-meclise-sunacagim-1059059813.html

Kılıçadaroğlu: Lozan’ın bayram olarak kutlanmasını teklif olarak Meclise sunacağım

Kılıçadaroğlu: Lozan’ın bayram olarak kutlanmasını teklif olarak Meclise sunacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçadaroğlu, "Bizler Lozan’ın büyüttüğünü gençlerimize, geleceğimize anlatmalıyız. Lozan’ın bayram olarak kutlanmasını teklif olarak... 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T22:04+0300

2022-07-23T22:04+0300

2022-07-23T22:09+0300

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

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Lozan Antlaşması’nın 99. yılında Nilüfer Belediyesi tarafından organize edilen “Büyük Mübadil Buluşması”nda, Rumeli ve Balkan Türkleri bir araya geldi.Görükle İpek Spor Sahası'nı dolduran vatandaşlara seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bana kızanlar eleştirenler olabilir. Şundan herkesin emin olmasını isterim. Tek bir arzum bu ülkenin kalkınması, kimsenin ötekileştirmemesi, bu ülkenin büyümesi, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi, kadın erkek eşitliğinin sağlanması ve barışın sağlanmasıdır" dedi.'Lozan Türkiye Cumhuriyeti devletinin tapu senedidir'"Lozan Türkiye Cumhuriyeti devletinin tapu senedidir. Lozanları eleştirenler Türkiye’yi bilmiyor ve Türkiye’yi sevmiyorlar" diye devam eden CHP lider, "Bir mücadelenin nasıl verildiğini bilmiyorlar. Dedelerimiz, babalarımız bu mücadeleyi verdi. Şimdi Türkiye’yi geliştirme ve büyütme zamanıdır. Bunun mücadelesini vereceğiz" diye konuştu.'Bütün mültecileri davul ve zurna ile kendi ülkelerine göndereceğim'Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında, "Elbette ki bizim ülkemize değişik bölgelerden gelen kardeşlerimiz var. Suriyeli ve Afgan göçmenler var. Size sözüm söz ırkçılık yapmadan, bütün mültecileri davul ve zurna ile kendi ülkelerine göndereceğim. Irkçılık yapmıyorum. Onlar da birer insan. Onlar güvenini sağlayarak, okullarını, istihdamlarını oluşturarak göndereceğiz. Biz kendi kültürümüzü korumak ve kendi kültürümüzü yüceltmek isteriz. Mübadillerin hangi koşullarda geldiklerini biliyoruz. Tarihimiz var. Şimdi o tarihi yazmaktır. O anıları yeniden yaşatmak sizlerin görevidir. Bizler Lozan’ın büyüttüğünü gençlerimize, geleceğimize anlatmalıyız" ifadelerini kullandı.'Yok olan bir Osmanlı’nın üzerine çağdaş ve genç cumhuriyeti kurduk'Lozan Anlaşması'nın bayram olarak kutlanması için teklif vereceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Lozan’ın bayram olarak kutlanmasını teklif olarak Meclise sunacağım. Biz kanun teklifi vereceksek, Balkanlar'dan da isteğim Mustafa Kemal Atatürk’ün partisine katılım bizlerle birlikte yürüyeceksiniz. Bizler bu mücadeleyi yapıyoruz. Bugün Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu hepimiz çok iyi biliyoruz. Güçlü ve parlamenter bir olmasını istiyoruz. O zaman büyüyeceğiz ve evlatlarımız bizimle gurur duyacaktır. Bu ülkede demokrasi istiyorsanız, bize katılın. Yurtta barış ve dünyada barış için bize katılın. Daha güzel bir Türkiye istiyorsanız bize katılın. Hak, hukuk ve adalet istiyorsanız bize katılın. Benim bir sorumluluğum var. Bu sorumluluğumun farkındayım. Ancak bu ülkede yaşayanlarında bir sorumluluğu var. Birlikte olursak, daha güçlü oluruz. Biz mandayı reddettik. Yok olan bir Osmanlı’nın üzerine çağdaş ve genç cumhuriyeti kurduk. Bunun senedi Lozan'dı. Lozan'ı ne unutacağız ne de unutturacağız” dedi.Dünyada ilk 10’a giren güçlü bir Türkiye istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, “Evlerimizde rahat oturmak, sokaklarda ve meydanlarda rahat olmak istiyorsak, demokrasiyi getirmemiz gerekiyor. Herkesin düşüncesini özgürce ifade ettiği bir Türkiye istiyoruz. Mustafa Kemal sadece bizim değil, bütün mazlumlarındır. Bağımsızlık mücadelesini bütün ülkeler, Mustafa Kemal’den sonra vermişlerdir. Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyeti kurduktan sonra bütün o mazlum ülkeler onlar da cumhuriyeti kabul etmişlerdir. Şimdi cumhuriyetin yüzüncü yılında cumhuriyetimizi, demokrasiyle taçlandıracağız. Bunun mücadelesini veriyoruz. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırdığımızda nasıl büyüdüğümüzü, nasıl kalkındığımızı, nasıl güçlendiğimizi sadece biz değil, bütün dünya öğrenecek. Bütün mazlum ülkeler kurdukları cumhuriyeti Türkiye'yi takip ederek onlar da demokrasiyle taçlandıracaklardır. Bunun sözünü veriyorum sizlere. Yeter ki bizlere güvenin. Bizim saraya ihtiyacımız yok. Bizim Çankaya'da oturan onurlu insanlara ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

türkiye

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kemal kılıçdaroğlu