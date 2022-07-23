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Kılıçdaroğlu: İstanbul'u yaşatmak sadece İstanbullular için değil dünya için çok önemli
Kılıçdaroğlu: İstanbul'u yaşatmak sadece İstanbullular için değil dünya için çok önemli
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un dünya mirası bir kent olduğunu belirterek, "İstanbul'u yaşatmak sadece İstanbullular için değil dünya için... 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T01:34+0300
2022-07-23T01:40+0300
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cumhuriyet halk partisi (chp)
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yerebatan sarnıcı
kemal kılıçdaroğlu
ekrem imamoğlu
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Restorasyon çalışmaları tamamlanan Yerebatan Sarnıcı Müzesi'nin açılış programında konuşan Kılıçdaroğlu, İstanbul'un sırtında bir hançer bulunduğunu öne sürerek, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun o hançeri çıkarmak için büyük özveriyle çalıştığını söyledi.'Eğer siz tarihi kadim kültürü 'çanak çömlek' diye tanımlıyorsanız, kentin değerini bilmiyorsunuz demektir'İstanbul’un üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış kadim bir şehir olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:Kılıçdaroğlu, kentin silueti, yeşilliği ve tarihi dokusunun korunması kadar bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının da büyük önem taşıdığını belirterek, bu eserlerin onarılmasının başlı başına özen gösterilmesi gereken bir alan olduğunu vurguladı.Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasında "bazı yerlere davet edilmediğini" söylediğini aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:İmamoğlu: Özenli bir restorasyon süreci yürütüldüİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da İstanbul'un medeniyetlerin doğup büyüdüğü kadim bir şehir olduğunu dile getirerek, kentin geleceğini şekillendirmek için, tarihi mirasını da kapsayan bütüncül bir bakış açısıyla hizmet üretmek durumunda bulunduklarını söyledi.Yerebatan Sarnıcı’nda özenli bir restorasyon süreci yürüttüklerini kaydeden İmamoğlu, çalışmalar sırasında 1500 ton çimento harç malzemesini yapıdan uzaklaştırdıklarını aktardı.Restorasyon sürecinde yapılan diğer çalışmaları da özetleyen İmamoğlu, Yerebatan Sarnıcı Müzesi'nin kapılarını "Işık" konulu özel bir sergiyle açacağını bildirdi.İmamoğlu, ayrıca "150 Günde 150 Proje" adını verdikleri kampanyalarının ilk adımını bugün attıklarını belirterek, 5 ay boyunca her hafta çeşitli açılış ve temel atma programları düzenleyeceklerini kaydetti.Konuşmaların ardından protokol üyeleri sarnıcı gezerken, sanatçı Mercan Dede de konser verdi.Açılış programına, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bazı milletvekilleri, belediye bürokratları ve davetliler katıldı.
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cumhuriyet halk partisi (chp), chp, yerebatan sarnıcı, kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu

Kılıçdaroğlu: İstanbul'u yaşatmak sadece İstanbullular için değil dünya için çok önemli

01:34 23.07.2022 (güncellendi: 01:40 23.07.2022)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyon çalışmalarını tamamladığı Yerebatan Sarnıcı açılışında konuştu. Sarnıç içerisinde incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra müzik dinletisine katıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyon çalışmalarını tamamladığı Yerebatan Sarnıcı açılışında konuştu. Sarnıç içerisinde incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra müzik dinletisine katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un dünya mirası bir kent olduğunu belirterek, "İstanbul'u yaşatmak sadece İstanbullular için değil dünya için çok önemli ve çok değerlidir" dedi.
Restorasyon çalışmaları tamamlanan Yerebatan Sarnıcı Müzesi'nin açılış programında konuşan Kılıçdaroğlu, İstanbul'un sırtında bir hançer bulunduğunu öne sürerek, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun o hançeri çıkarmak için büyük özveriyle çalıştığını söyledi.
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyon çalışmalarını tamamladığı Yerebatan Sarnıcı açılışında konuştu. Sarnıç içerisinde incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra müzik dinletisine katıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyon çalışmalarını tamamladığı Yerebatan Sarnıcı açılışında konuştu. Sarnıç içerisinde incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra müzik dinletisine katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyon çalışmalarını tamamladığı Yerebatan Sarnıcı açılışında konuştu. Sarnıç içerisinde incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra müzik dinletisine katıldı.
© CHP/ALP EREN KAYA

'Eğer siz tarihi kadim kültürü 'çanak çömlek' diye tanımlıyorsanız, kentin değerini bilmiyorsunuz demektir'

İstanbul’un üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış kadim bir şehir olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
"Neresini kazsanız tarihin fışkırdığı İstanbul. Taşından toprağına, çeşmesinden sarayına, sarnıcından tutun camilerine, kiliselerine, havralarına kadar hepimizin dikkatle bakması, onarması, yaşatması, gelecek kuşaklara aktarması gereken bir kültür mirasının sahipleriyiz. Beni üzen, bu görkemli ve kadim kültüre sahip olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten kişinin, bir kazı sonucu ortaya çıkan tarihi eserleri 'çanak çömlek' diye tanımlamış olması. Eğer siz tarihi kadim kültürü 'çanak çömlek' diye tanımlıyorsanız, kentin değerini bilmiyorsunuz demektir."
Kılıçdaroğlu, kentin silueti, yeşilliği ve tarihi dokusunun korunması kadar bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının da büyük önem taşıdığını belirterek, bu eserlerin onarılmasının başlı başına özen gösterilmesi gereken bir alan olduğunu vurguladı.
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyon çalışmalarını tamamladığı Yerebatan Sarnıcı açılışında konuştu. Sarnıç içerisinde incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra müzik dinletisine katıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyon çalışmalarını tamamladığı Yerebatan Sarnıcı açılışında konuştu. Sarnıç içerisinde incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra müzik dinletisine katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyon çalışmalarını tamamladığı Yerebatan Sarnıcı açılışında konuştu. Sarnıç içerisinde incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra müzik dinletisine katıldı.
© CHP/ALP EREN KAYA
Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasında "bazı yerlere davet edilmediğini" söylediğini aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
"Bir ülkeye değil kadim İstanbul kentine biz ihanet ettik diyen kişiler, o hançeri çıkarmaya çalışan Belediye Başkanını yanlarında görmek istemezler. Siz hançeri çıkarıyorsunuz. Bir kadim kültürü yaşatmaya çalışıyorsunuz. İstanbul'u yaşatmak sadece İstanbullular için değil dünya için çok önemli ve çok değerlidir. İstanbul aslında kendisi bir dünya mirası kenttir. Bu kenti yaşatmak, kentin bozulan dokusunu düzeltmek, örneğin yukarıdaki binaları yıkmak, elbette hepimizin ortak görevi olmalıdır. Bu görevi yerine getirmeye çalışan, bütün engellemelere rağmen başarılara imza atan Belediye Başkanımızı tekrar hepinizin huzurunda yürekten kutluyorum."

İmamoğlu: Özenli bir restorasyon süreci yürütüldü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da İstanbul'un medeniyetlerin doğup büyüdüğü kadim bir şehir olduğunu dile getirerek, kentin geleceğini şekillendirmek için, tarihi mirasını da kapsayan bütüncül bir bakış açısıyla hizmet üretmek durumunda bulunduklarını söyledi.
Yerebatan Sarnıcı’nda özenli bir restorasyon süreci yürüttüklerini kaydeden İmamoğlu, çalışmalar sırasında 1500 ton çimento harç malzemesini yapıdan uzaklaştırdıklarını aktardı.
Restorasyon sürecinde yapılan diğer çalışmaları da özetleyen İmamoğlu, Yerebatan Sarnıcı Müzesi'nin kapılarını "Işık" konulu özel bir sergiyle açacağını bildirdi.
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyon çalışmalarını tamamladığı Yerebatan Sarnıcı açılışında konuştu. Sarnıç içerisinde incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra müzik dinletisine katıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyon çalışmalarını tamamladığı Yerebatan Sarnıcı açılışında konuştu. Sarnıç içerisinde incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra müzik dinletisine katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyon çalışmalarını tamamladığı Yerebatan Sarnıcı açılışında konuştu. Sarnıç içerisinde incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra müzik dinletisine katıldı.
© CHP/ALP EREN KAYA
İmamoğlu, ayrıca "150 Günde 150 Proje" adını verdikleri kampanyalarının ilk adımını bugün attıklarını belirterek, 5 ay boyunca her hafta çeşitli açılış ve temel atma programları düzenleyeceklerini kaydetti.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri sarnıcı gezerken, sanatçı Mercan Dede de konser verdi.
Açılış programına, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bazı milletvekilleri, belediye bürokratları ve davetliler katıldı.
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