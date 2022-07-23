https://tr.sputniknews.com/20220723/kilicdaroglu-istanbulu-yasatmak-sadece-istanbullular-icin-degil-dunya-icin-cok-onemli-1059036132.html

Kılıçdaroğlu: İstanbul'u yaşatmak sadece İstanbullular için değil dünya için çok önemli

Kılıçdaroğlu: İstanbul'u yaşatmak sadece İstanbullular için değil dünya için çok önemli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un dünya mirası bir kent olduğunu belirterek, "İstanbul'u yaşatmak sadece İstanbullular için değil dünya için... 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T01:34+0300

2022-07-23T01:34+0300

2022-07-23T01:40+0300

türkiye

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp

yerebatan sarnıcı

kemal kılıçdaroğlu

ekrem imamoğlu

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Restorasyon çalışmaları tamamlanan Yerebatan Sarnıcı Müzesi'nin açılış programında konuşan Kılıçdaroğlu, İstanbul'un sırtında bir hançer bulunduğunu öne sürerek, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun o hançeri çıkarmak için büyük özveriyle çalıştığını söyledi.'Eğer siz tarihi kadim kültürü 'çanak çömlek' diye tanımlıyorsanız, kentin değerini bilmiyorsunuz demektir'İstanbul’un üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış kadim bir şehir olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:Kılıçdaroğlu, kentin silueti, yeşilliği ve tarihi dokusunun korunması kadar bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının da büyük önem taşıdığını belirterek, bu eserlerin onarılmasının başlı başına özen gösterilmesi gereken bir alan olduğunu vurguladı.Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasında "bazı yerlere davet edilmediğini" söylediğini aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:İmamoğlu: Özenli bir restorasyon süreci yürütüldüİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da İstanbul'un medeniyetlerin doğup büyüdüğü kadim bir şehir olduğunu dile getirerek, kentin geleceğini şekillendirmek için, tarihi mirasını da kapsayan bütüncül bir bakış açısıyla hizmet üretmek durumunda bulunduklarını söyledi.Yerebatan Sarnıcı’nda özenli bir restorasyon süreci yürüttüklerini kaydeden İmamoğlu, çalışmalar sırasında 1500 ton çimento harç malzemesini yapıdan uzaklaştırdıklarını aktardı.Restorasyon sürecinde yapılan diğer çalışmaları da özetleyen İmamoğlu, Yerebatan Sarnıcı Müzesi'nin kapılarını "Işık" konulu özel bir sergiyle açacağını bildirdi.İmamoğlu, ayrıca "150 Günde 150 Proje" adını verdikleri kampanyalarının ilk adımını bugün attıklarını belirterek, 5 ay boyunca her hafta çeşitli açılış ve temel atma programları düzenleyeceklerini kaydetti.Konuşmaların ardından protokol üyeleri sarnıcı gezerken, sanatçı Mercan Dede de konser verdi.Açılış programına, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bazı milletvekilleri, belediye bürokratları ve davetliler katıldı.

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cumhuriyet halk partisi (chp), chp, yerebatan sarnıcı, kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu