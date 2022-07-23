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Köpeğine saldıran kediyi uzaklaştırmaya çalışırken yaralandı
Köpeğine saldıran kediyi uzaklaştırmaya çalışırken yaralandı
İstanbul'un Merter semtinde köpeğine saldıran kediyi uzaklaştırmaya çalışan Ata Özbek, bacaklarından yaralandı. Özbek "İlk kez bir kedi köpeğime saldırdı... 23.07.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
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Merter Gülbayır Sokağı'nda köpeğini gezdirmeye çıkaran Ata Özbek, bir kedinin saldırısına uğradı. Köpeği Karamel'e saldırmaya çalışan kediyi, ayağıyla uzaklaştırmaya çalışan Özbek, bacaklarından yaralandı.Bacaklarından kedi tırmalamasıyla yaralanan Özbek, kuduz aşısı olmak zorunda kaldı.Kedinin, köpeğe ve Özbek'e ve yoldaki bir kediye saldırdığı o anlar, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarına girdi.Karamel'i gezdirirken kedi ve köpeklerle zaman zaman sorun yaşandığını ancak, ilk kez böyle bir saldırı olduğunu söyleyen Ata Özbek, "Genelde Karamel tepki gösterdiğinde ben uyarıyordum. Sanırım kedi geçmişte bir köpek saldırısına uğradı ve çevrede de yavruları vardı, o nedenle saldırmış olabilir. Kedinin saldırdığını fark ettiğimde, Karamel'i kucağıma aldım. O sırada kedi bacağıma yapıştı. Mecburen ayağımla kediyi savurmaya çalıştım. Tırnakları çok sivriydi ve Karamel'in gözünü yaralayabilirdi. O anda insanlar müdahale edemedi, şaşkınlıkla izlediler. Bacağım paramparça oldu. Yaralarım için hastaneye gittim. Normalde kedilerde kuduz olmuyor ama, enfeksiyon kapmamak için merhemle tedavi gördüm. Kuduz aşısı oldum" diye konuştu.Özbek, köpeği Karamel'in bu olaydan sonra kedi gördüğünde sinirlendiğini de belirtti.
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türkiye, kedi, köpek

Köpeğine saldıran kediyi uzaklaştırmaya çalışırken yaralandı

22:56 23.07.2022 (güncellendi: 23:57 23.07.2022)
© DHAİstanbul'un Merter semtinde köpeğine saldıran kediyi uzaklaştırmaya çalışan Ata Özbek, bacaklarından yaralandı.
İstanbul'un Merter semtinde köpeğine saldıran kediyi uzaklaştırmaya çalışan Ata Özbek, bacaklarından yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
© DHA
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İstanbul'un Merter semtinde köpeğine saldıran kediyi uzaklaştırmaya çalışan Ata Özbek, bacaklarından yaralandı. Özbek "İlk kez bir kedi köpeğime saldırdı. Köpeğimi korumak için kucağıma alınca kedi bacağıma yapıştı. Ayağımla kediyi savurmaya çalıştım" dedi.
Merter Gülbayır Sokağı'nda köpeğini gezdirmeye çıkaran Ata Özbek, bir kedinin saldırısına uğradı. Köpeği Karamel'e saldırmaya çalışan kediyi, ayağıyla uzaklaştırmaya çalışan Özbek, bacaklarından yaralandı.

Bacaklarından kedi tırmalamasıyla yaralanan Özbek, kuduz aşısı olmak zorunda kaldı.

Kedinin, köpeğe ve Özbek'e ve yoldaki bir kediye saldırdığı o anlar, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarına girdi.

Karamel'i gezdirirken kedi ve köpeklerle zaman zaman sorun yaşandığını ancak, ilk kez böyle bir saldırı olduğunu söyleyen Ata Özbek, "Genelde Karamel tepki gösterdiğinde ben uyarıyordum. Sanırım kedi geçmişte bir köpek saldırısına uğradı ve çevrede de yavruları vardı, o nedenle saldırmış olabilir. Kedinin saldırdığını fark ettiğimde, Karamel'i kucağıma aldım. O sırada kedi bacağıma yapıştı. Mecburen ayağımla kediyi savurmaya çalıştım. Tırnakları çok sivriydi ve Karamel'in gözünü yaralayabilirdi. O anda insanlar müdahale edemedi, şaşkınlıkla izlediler. Bacağım paramparça oldu. Yaralarım için hastaneye gittim. Normalde kedilerde kuduz olmuyor ama, enfeksiyon kapmamak için merhemle tedavi gördüm. Kuduz aşısı oldum" diye konuştu.
Özbek, köpeği Karamel'in bu olaydan sonra kedi gördüğünde sinirlendiğini de belirtti.
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