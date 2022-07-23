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Lavrov beş günlük Afrika turuna çıkıyor
Lavrov beş günlük Afrika turuna çıkıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, beş günlük Afrika ülkeleri gezisine çıkacağını duyurdu. 23.07.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
sscb
sergey lavrov
afrika
seyahat
gezi
diplomatik ilişkiler
mısır
etiyopya
uganda
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sputnik’e demecinde beş günlük Afrika ülkeleri gezisine çıkacağını söyledi. Bakan, uluslararası ve bölgesel gündemler ile ikili işbirliği konularını görüşeceği Mısır, Etiyopya, Uganda ve Kongo Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.Lavrov, Rusya’nın Afrika ülkeleri ile SSCB dönemine dayanan uzun süreli ve iyi ilişkilere sahip olduğunu ve Moskova’nın son yıllarda Afrika kıtasındaki pozisyonunu aktif olarak güçlendirdiğini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220720/biden-13-15-aralikta-abd-afrika-zirvesine-ev-sahipligi-yapacagini-duyurdu-1058941373.html
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sscb, sergey lavrov, afrika, seyahat, gezi, diplomatik ilişkiler, mısır, etiyopya, uganda, kongo, rusya

Lavrov beş günlük Afrika turuna çıkıyor

16:01 23.07.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев / Fotoğraf bankasına girSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, beş günlük Afrika ülkeleri gezisine çıkacağını duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sputnik’e demecinde beş günlük Afrika ülkeleri gezisine çıkacağını söyledi. Bakan, uluslararası ve bölgesel gündemler ile ikili işbirliği konularını görüşeceği Mısır, Etiyopya, Uganda ve Kongo Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.
Lavrov, Rusya’nın Afrika ülkeleri ile SSCB dönemine dayanan uzun süreli ve iyi ilişkilere sahip olduğunu ve Moskova’nın son yıllarda Afrika kıtasındaki pozisyonunu aktif olarak güçlendirdiğini kaydetti.
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