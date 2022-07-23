https://tr.sputniknews.com/20220723/lavrov-bes-gunluk-afrika-turuna-cikiyor-1059049227.html

Lavrov beş günlük Afrika turuna çıkıyor

Lavrov beş günlük Afrika turuna çıkıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, beş günlük Afrika ülkeleri gezisine çıkacağını duyurdu. 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T16:01+0300

2022-07-23T16:01+0300

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dünya

sscb

sergey lavrov

afrika

seyahat

gezi

diplomatik ilişkiler

mısır

etiyopya

uganda

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sputnik’e demecinde beş günlük Afrika ülkeleri gezisine çıkacağını söyledi. Bakan, uluslararası ve bölgesel gündemler ile ikili işbirliği konularını görüşeceği Mısır, Etiyopya, Uganda ve Kongo Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.Lavrov, Rusya’nın Afrika ülkeleri ile SSCB dönemine dayanan uzun süreli ve iyi ilişkilere sahip olduğunu ve Moskova’nın son yıllarda Afrika kıtasındaki pozisyonunu aktif olarak güçlendirdiğini kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220720/biden-13-15-aralikta-abd-afrika-zirvesine-ev-sahipligi-yapacagini-duyurdu-1058941373.html

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sscb, sergey lavrov, afrika, seyahat, gezi, diplomatik ilişkiler, mısır, etiyopya, uganda, kongo, rusya