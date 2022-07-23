https://tr.sputniknews.com/20220723/lavrov-bes-gunluk-afrika-turuna-cikiyor-1059049227.html
Lavrov beş günlük Afrika turuna çıkıyor
Lavrov beş günlük Afrika turuna çıkıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, beş günlük Afrika ülkeleri gezisine çıkacağını duyurdu. 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T16:01+0300
2022-07-23T16:01+0300
2022-07-23T16:01+0300
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afrika
seyahat
gezi
diplomatik ilişkiler
mısır
etiyopya
uganda
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sputnik’e demecinde beş günlük Afrika ülkeleri gezisine çıkacağını söyledi. Bakan, uluslararası ve bölgesel gündemler ile ikili işbirliği konularını görüşeceği Mısır, Etiyopya, Uganda ve Kongo Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.Lavrov, Rusya’nın Afrika ülkeleri ile SSCB dönemine dayanan uzun süreli ve iyi ilişkilere sahip olduğunu ve Moskova’nın son yıllarda Afrika kıtasındaki pozisyonunu aktif olarak güçlendirdiğini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220720/biden-13-15-aralikta-abd-afrika-zirvesine-ev-sahipligi-yapacagini-duyurdu-1058941373.html
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sscb, sergey lavrov, afrika, seyahat, gezi, diplomatik ilişkiler, mısır, etiyopya, uganda, kongo, rusya
Lavrov beş günlük Afrika turuna çıkıyor
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, beş günlük Afrika ülkeleri gezisine çıkacağını duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sputnik’e demecinde beş günlük Afrika ülkeleri gezisine çıkacağını söyledi. Bakan, uluslararası ve bölgesel gündemler ile ikili işbirliği konularını görüşeceği Mısır, Etiyopya, Uganda ve Kongo Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.
Lavrov, Rusya’nın Afrika ülkeleri ile SSCB dönemine dayanan uzun süreli ve iyi ilişkilere sahip olduğunu ve Moskova’nın son yıllarda Afrika kıtasındaki pozisyonunu aktif olarak güçlendirdiğini kaydetti.