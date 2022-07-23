https://tr.sputniknews.com/20220723/lavrov-calisma-ziyareti-icin-kahirede-1059061823.html
Lavrov, çalışma ziyareti için Kahire'de
Lavrov, çalışma ziyareti için Kahire'de
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un daha önce duyurduğu Afrika turunun ilk durağı Mısır oldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Lavrov’un yarın... 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T23:37+0300
2022-07-23T23:37+0300
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sergey lavrov
kahire
afrika
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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Lavrov, çalışma ziyareti için Mısır’ın başkenti Kahire’ye ulaştı.Daha önce Lavrov, Sputnik’e verdiği demeçte beş günlük Afrika ülkeleri gezisine çıkacağını söylemişti. Uluslararası ve bölgesel gündemler ile ikili işbirliği konularını görüşmek üzere Afrika turuna çıkan Rus diplomat, Mısır’dan sonra Etiyopya, Uganda ve Kongo Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.Lavrov’un Afrika turunun perşembe günü son bulması bekleniyor.Zaharova: Lavrov yarın Kahire’de Mısır yönetimi ile görüşecekRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Bakan Lavrov’un yarın Mısır yönetimi ile görüşmeler yapacağını bildirdi.Telegram kanalından açıklama yapan Zaharova, “(Lavrov) yarın Mısır yönetimi ile görüşecek. Rusya Dışişleri Bakanı, bu dost ülkeye yaptığı ziyaretle Afrika ülkeleri gezisine başlıyor” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220723/lavrov-bes-gunluk-afrika-turuna-cikiyor-1059049227.html
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Lavrov, çalışma ziyareti için Kahire'de
23:37 23.07.2022 (güncellendi: 23:39 23.07.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un daha önce duyurduğu Afrika turunun ilk durağı Mısır oldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Lavrov’un yarın Mısır yönetimi ile görüşmeler yapacağını bildirdi.
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Lavrov, çalışma ziyareti için Mısır’ın başkenti Kahire’ye ulaştı.
Daha önce Lavrov, Sputnik’e verdiği demeçte beş günlük Afrika ülkeleri gezisine çıkacağını söylemişti. Uluslararası ve bölgesel gündemler ile ikili işbirliği konularını görüşmek üzere Afrika turuna çıkan Rus diplomat, Mısır’dan sonra Etiyopya, Uganda ve Kongo Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.
Lavrov’un Afrika turunun perşembe günü son bulması bekleniyor.
Zaharova: Lavrov yarın Kahire’de Mısır yönetimi ile görüşecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Bakan Lavrov’un yarın Mısır yönetimi ile görüşmeler yapacağını bildirdi.
Telegram kanalından açıklama yapan Zaharova, “(Lavrov) yarın Mısır yönetimi ile görüşecek. Rusya Dışişleri Bakanı, bu dost ülkeye yaptığı ziyaretle Afrika ülkeleri gezisine başlıyor” ifadelerini kullandı.