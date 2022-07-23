https://tr.sputniknews.com/20220723/lavrov-calisma-ziyareti-icin-kahirede-1059061823.html

Lavrov, çalışma ziyareti için Kahire'de

Lavrov, çalışma ziyareti için Kahire'de

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un daha önce duyurduğu Afrika turunun ilk durağı Mısır oldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Lavrov’un yarın... 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T23:37+0300

2022-07-23T23:37+0300

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dünya

sergey lavrov

kahire

afrika

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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Lavrov, çalışma ziyareti için Mısır’ın başkenti Kahire’ye ulaştı.Daha önce Lavrov, Sputnik’e verdiği demeçte beş günlük Afrika ülkeleri gezisine çıkacağını söylemişti. Uluslararası ve bölgesel gündemler ile ikili işbirliği konularını görüşmek üzere Afrika turuna çıkan Rus diplomat, Mısır’dan sonra Etiyopya, Uganda ve Kongo Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.Lavrov’un Afrika turunun perşembe günü son bulması bekleniyor.Zaharova: Lavrov yarın Kahire’de Mısır yönetimi ile görüşecekRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Bakan Lavrov’un yarın Mısır yönetimi ile görüşmeler yapacağını bildirdi.Telegram kanalından açıklama yapan Zaharova, “(Lavrov) yarın Mısır yönetimi ile görüşecek. Rusya Dışişleri Bakanı, bu dost ülkeye yaptığı ziyaretle Afrika ülkeleri gezisine başlıyor” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220723/lavrov-bes-gunluk-afrika-turuna-cikiyor-1059049227.html

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sergey lavrov, kahire, afrika