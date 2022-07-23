https://tr.sputniknews.com/20220723/macaristan-basbakani-avrupa-rus-karsiti-yaptirimlar-nedeniyle-simdiden-dort-hukumeti-kaybetti-1059047937.html

Macaristan Başbakanı: Avrupa, Rus karşıtı yaptırımlar nedeniyle şimdiden dört hükümeti kaybetti

Macaristan Başbakanı: Avrupa, Rus karşıtı yaptırımlar nedeniyle şimdiden dört hükümeti kaybetti

Macaristan Başbakanı Viktor Orban Romanya'nın Baile Tusnad kentini ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Rus karşıtı yaptırımların Moskova'yı sarsmadığını... 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T14:15+0300

2022-07-23T14:15+0300

2022-07-23T14:15+0300

dünya

macaristan

rusya

viktor orban

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Orban, “Batı’nın stratejisi dört lastiği de patlak arabaya benziyor. Avrupa’nın ekonomik ve politik olarak başı dertte. İngiliz, Bulgar, İtalyan ve Estonya hükümetleri bunun kurbanları oldu. İnsanlar giderek artan fiyatlarla karşı karşıya” dedi.Orban, dünyanın büyük kısmının Avrupa'nın yürüttüğü politikayı desteklemediğini belirterek, "Çin, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika, Arap dünyası bu çatışmalardan uzak, kendi işlerine bakıyorlar" diye konuştu.Avrupa'nın Ukrayna ihtilafında yeni bir stratejiye ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Orban, “Amacı barış olan ve barış için iyi bir öneri formüle edecek yeni bir stratejiye ihtiyaç var. AB'nin görevi taraf tutmak değil, Rusya ile Ukrayna’nın arasında durmaktır” ifadelerini kullandı.

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macaristan, rusya, viktor orban