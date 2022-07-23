https://tr.sputniknews.com/20220723/macaristan-basbakani-avrupa-rus-karsiti-yaptirimlar-nedeniyle-simdiden-dort-hukumeti-kaybetti-1059047937.html
Macaristan Başbakanı: Avrupa, Rus karşıtı yaptırımlar nedeniyle şimdiden dört hükümeti kaybetti
Macaristan Başbakanı: Avrupa, Rus karşıtı yaptırımlar nedeniyle şimdiden dört hükümeti kaybetti
Macaristan Başbakanı Viktor Orban Romanya'nın Baile Tusnad kentini ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Rus karşıtı yaptırımların Moskova'yı sarsmadığını... 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T14:15+0300
2022-07-23T14:15+0300
2022-07-23T14:15+0300
dünya
macaristan
rusya
viktor orban
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Orban, “Batı’nın stratejisi dört lastiği de patlak arabaya benziyor. Avrupa’nın ekonomik ve politik olarak başı dertte. İngiliz, Bulgar, İtalyan ve Estonya hükümetleri bunun kurbanları oldu. İnsanlar giderek artan fiyatlarla karşı karşıya” dedi.Orban, dünyanın büyük kısmının Avrupa'nın yürüttüğü politikayı desteklemediğini belirterek, "Çin, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika, Arap dünyası bu çatışmalardan uzak, kendi işlerine bakıyorlar" diye konuştu.Avrupa'nın Ukrayna ihtilafında yeni bir stratejiye ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Orban, “Amacı barış olan ve barış için iyi bir öneri formüle edecek yeni bir stratejiye ihtiyaç var. AB'nin görevi taraf tutmak değil, Rusya ile Ukrayna’nın arasında durmaktır” ifadelerini kullandı.
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Macaristan Başbakanı: Avrupa, Rus karşıtı yaptırımlar nedeniyle şimdiden dört hükümeti kaybetti
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban Romanya'nın Baile Tusnad kentini ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Rus karşıtı yaptırımların Moskova'yı sarsmadığını, Avrupa'nın şimdiden dört hükümeti kaybettiğini söyledi.
Orban, “Batı’nın stratejisi dört lastiği de patlak arabaya benziyor. Avrupa’nın ekonomik ve politik olarak başı dertte. İngiliz, Bulgar, İtalyan ve Estonya hükümetleri bunun kurbanları oldu. İnsanlar giderek artan fiyatlarla karşı karşıya” dedi.
Orban, dünyanın büyük kısmının Avrupa'nın yürüttüğü politikayı desteklemediğini belirterek, "Çin, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika, Arap dünyası bu çatışmalardan uzak, kendi işlerine bakıyorlar" diye konuştu.
Avrupa'nın Ukrayna ihtilafında yeni bir stratejiye ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Orban, “Amacı barış olan ve barış için iyi bir öneri formüle edecek yeni bir stratejiye ihtiyaç var. AB'nin görevi taraf tutmak değil, Rusya ile Ukrayna’nın arasında durmaktır” ifadelerini kullandı.