https://tr.sputniknews.com/20220723/mardinde-yedinci-kattan-dusen-2-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1059056099.html

Mardin'de yedinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Mardin'de yedinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesinde yedinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi. 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T20:08+0300

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türkiye

mardin

çocuk

artuklu

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Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşanan olayda, bir apartmanın yedinci katına misafirliğe giden ailenin 2 yaşındaki çocukları Muhammet Yağız B, dengesini kaybederek balkondan düştü.Ağır yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Çocuğun cenazesi, otopsi için hastane morguna alındı.

türkiye

mardin

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mardin, çocuk, artuklu