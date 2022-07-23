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Mardin'de yedinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Mardin'de yedinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Mardin'in Artuklu ilçesinde yedinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi. 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T20:08+0300
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türkiye
mardin
çocuk
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Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşanan olayda, bir apartmanın yedinci katına misafirliğe giden ailenin 2 yaşındaki çocukları Muhammet Yağız B, dengesini kaybederek balkondan düştü.Ağır yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Çocuğun cenazesi, otopsi için hastane morguna alındı.
türkiye
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mardin, çocuk, artuklu

Mardin'de yedinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

20:08 23.07.2022
© İHAAmbulans - 112 Acil
Ambulans - 112 Acil - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
© İHA
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Mardin'in Artuklu ilçesinde yedinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi.
Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşanan olayda, bir apartmanın yedinci katına misafirliğe giden ailenin 2 yaşındaki çocukları Muhammet Yağız B, dengesini kaybederek balkondan düştü.
Ağır yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi, otopsi için hastane morguna alındı.
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