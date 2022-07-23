https://tr.sputniknews.com/20220723/maske-fiyatlari-vaka-sayisindan-hizli-artiyor-vaka-artisi-sonrasi-maskeye-yuzde-300-zam-1059061701.html
Maske fiyatları, vaka sayısından hızlı artıyor: Vaka artışı sonrası maskeye yüzde 300 zam
Maske fiyatları, vaka sayısından hızlı artıyor: Vaka artışı sonrası maskeye yüzde 300 zam
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre vakalar 11-17 Temmuz'da bir önceki haftaya göre 100 bin artarak 226 bin 532'ye çıktı, 96 kişi hayatını... 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T23:30+0300
2022-07-23T23:30+0300
2022-07-23T23:30+0300
koronavirüs
türkiye
türkiye’de kovid-19 salgını
koronavirüs
maske
zam
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Akşam'ın haberine göre zorunluluğun kaldırılmasının ardından 10 liraya kadar inen maskelere yüzde 300 zam yapıldı. Yurt genelinde yeniden artmaya başlayan vakalardan sonra vatandaşlar yeniden bireysel tedbirlere döndü. Aşı olmayan vatandaşlar aşı olmaya, aşı olanlar ise hatırlatma dozlarını yaptırmaya başladı. Bunların yanı sıra salgının yaygın olduğu dönemde zorunlu olan maske kullanımı yakın zamanda birçok alanda serbest bırakılmıştı. Vaka artışlarından tedirgin olan bazı vatandaşlar kendi istekleriyle maske kullandığı gözlendi. Bu tedirginlik maske satışlarına da yansıdı. Maske kullanımında zorunluluğun kalkmasından sonra raflarda kalan maske satışları, vaka artışlarından sonra önemli ölçüde arttı. Maske satışı yapan bir firmanın yetkilisi, stoktaki maskelerin bitmeye yaklaştığı ve yeni kolileri sipariş vermeye hazırlandıkları, stoktaki maskeler bitene kadar fiyatların sabit tutacaklarını anlattı. Ancak marketlerde 9.90'a kalan inen 50'lik maskelerin kutusu 40 liraya kadar çıktı.Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı. Buna göre, 11-17 Temmuz'da 226 bin 532 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 124 bin 732 oldu. 4-10 Temmuz arasında tespit edilen vaka sayısı ise 117 bin 95. Buna göre vakalar bir önceki haftaya göre yaklaşık 100 bin arttı. Türkiye'de ilk Kovid vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 524 bin 71'e yükselirken, 99 bin 184 kişi hayatını kaybetti.
https://tr.sputniknews.com/20220720/haftalik-koronavirus-tablosu-aciklandi-226-bin-532-yeni-vaka-1058950936.html
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türkiye, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs, maske, zam
Maske fiyatları, vaka sayısından hızlı artıyor: Vaka artışı sonrası maskeye yüzde 300 zam
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Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre vakalar 11-17 Temmuz'da bir önceki haftaya göre 100 bin artarak 226 bin 532'ye çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti. Artan vakalar sonrası maskeye yüzde 300 zam yapıldı.
Akşam'ın haberine
göre zorunluluğun kaldırılmasının ardından 10 liraya kadar inen maskelere yüzde 300 zam yapıldı. Yurt genelinde yeniden artmaya başlayan vakalardan sonra vatandaşlar yeniden bireysel tedbirlere döndü.
Aşı olmayan vatandaşlar aşı olmaya, aşı olanlar ise hatırlatma dozlarını yaptırmaya başladı. Bunların yanı sıra salgının yaygın olduğu dönemde zorunlu olan maske kullanımı yakın zamanda birçok alanda serbest bırakılmıştı. Vaka artışlarından tedirgin olan bazı vatandaşlar kendi istekleriyle maske kullandığı gözlendi. Bu tedirginlik maske satışlarına da yansıdı.
Maske kullanımında zorunluluğun kalkmasından sonra raflarda kalan maske satışları, vaka artışlarından sonra önemli ölçüde arttı. Maske satışı yapan bir firmanın yetkilisi, stoktaki maskelerin bitmeye yaklaştığı ve yeni kolileri sipariş vermeye hazırlandıkları, stoktaki maskeler bitene kadar fiyatların sabit tutacaklarını anlattı. Ancak marketlerde 9.90'a kalan inen 50'lik maskelerin kutusu 40 liraya kadar çıktı.
Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı. Buna göre, 11-17 Temmuz'da 226 bin 532 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 124 bin 732 oldu. 4-10 Temmuz arasında tespit edilen vaka sayısı ise 117 bin 95. Buna göre vakalar bir önceki haftaya göre yaklaşık 100 bin arttı. Türkiye'de ilk Kovid vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 524 bin 71'e yükselirken, 99 bin 184 kişi hayatını kaybetti.