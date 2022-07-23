https://tr.sputniknews.com/20220723/maske-fiyatlari-vaka-sayisindan-hizli-artiyor-vaka-artisi-sonrasi-maskeye-yuzde-300-zam-1059061701.html

Maske fiyatları, vaka sayısından hızlı artıyor: Vaka artışı sonrası maskeye yüzde 300 zam

Maske fiyatları, vaka sayısından hızlı artıyor: Vaka artışı sonrası maskeye yüzde 300 zam

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre vakalar 11-17 Temmuz'da bir önceki haftaya göre 100 bin artarak 226 bin 532'ye çıktı, 96 kişi hayatını... 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T23:30+0300

2022-07-23T23:30+0300

2022-07-23T23:30+0300

koronavirüs

türkiye

türkiye’de kovid-19 salgını

koronavirüs

maske

zam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1049782264_2:0:642:360_1920x0_80_0_0_c3815f9f994b52bf2e08f73e0b81bcf7.jpg

Akşam'ın haberine göre zorunluluğun kaldırılmasının ardından 10 liraya kadar inen maskelere yüzde 300 zam yapıldı. Yurt genelinde yeniden artmaya başlayan vakalardan sonra vatandaşlar yeniden bireysel tedbirlere döndü. Aşı olmayan vatandaşlar aşı olmaya, aşı olanlar ise hatırlatma dozlarını yaptırmaya başladı. Bunların yanı sıra salgının yaygın olduğu dönemde zorunlu olan maske kullanımı yakın zamanda birçok alanda serbest bırakılmıştı. Vaka artışlarından tedirgin olan bazı vatandaşlar kendi istekleriyle maske kullandığı gözlendi. Bu tedirginlik maske satışlarına da yansıdı. Maske kullanımında zorunluluğun kalkmasından sonra raflarda kalan maske satışları, vaka artışlarından sonra önemli ölçüde arttı. Maske satışı yapan bir firmanın yetkilisi, stoktaki maskelerin bitmeye yaklaştığı ve yeni kolileri sipariş vermeye hazırlandıkları, stoktaki maskeler bitene kadar fiyatların sabit tutacaklarını anlattı. Ancak marketlerde 9.90'a kalan inen 50'lik maskelerin kutusu 40 liraya kadar çıktı.Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı. Buna göre, 11-17 Temmuz'da 226 bin 532 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 124 bin 732 oldu. 4-10 Temmuz arasında tespit edilen vaka sayısı ise 117 bin 95. Buna göre vakalar bir önceki haftaya göre yaklaşık 100 bin arttı. Türkiye'de ilk Kovid vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 524 bin 71'e yükselirken, 99 bin 184 kişi hayatını kaybetti.

https://tr.sputniknews.com/20220720/haftalik-koronavirus-tablosu-aciklandi-226-bin-532-yeni-vaka-1058950936.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs, maske, zam