https://tr.sputniknews.com/20220723/mersinde-15-metrelik-obruga-dusen-keciyi-itfaiye-kurtardi-1059043223.html
Mersin'de 15 metrelik obruğa düşen keçiyi itfaiye kurtardı
Mersin'de 15 metrelik obruğa düşen keçiyi itfaiye kurtardı
Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 2 bin 300 metre rakımda otlanırken 15 metre derinliğindeki obruğa düşen keçiyi kurtardı. 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T11:14+0300
2022-07-23T11:14+0300
2022-07-23T11:15+0300
yaşam
arama kurtarma
mersin büyükşehir belediyesi
keçi
obruk
kaza
itfaiyeci
çoban
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Erdemli ilçesi Toroslar Mahallesi’nde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Mehmet Akkuş, 2 bin 300 rakımlı Akaçpınar mevkiinde hayvanlarını otlatırken, keçisinin birinin kaybolduğunu fark etti. Akkuş, keçiyi bir süre aramasına rağmen bulamadı. Aynı mevkide hayvan otlatan çobanların sesini duyduğu keçinin, obruğa düştüğü anlaşıldı. Obruğun ağzında bulunan otları temizleyerek bir süre kendi imkanlarıyla keçiyi kurtarmaya çalışan Akkuş ve çobanlar, bu girişimlerinde başarılı olamayınca Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı profesyonel kurtarma ekibi, girişi oldukça dar olan 15 metre derinliğindeki obruğa iniş takımlarıyla inerek keçiyi kurtardı.
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arama kurtarma, mersin büyükşehir belediyesi, keçi, obruk, kaza, itfaiyeci, çoban
Mersin'de 15 metrelik obruğa düşen keçiyi itfaiye kurtardı
11:14 23.07.2022 (güncellendi: 11:15 23.07.2022) Abone ol
Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 2 bin 300 metre rakımda otlanırken 15 metre derinliğindeki obruğa düşen keçiyi kurtardı.
Erdemli ilçesi Toroslar Mahallesi’nde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Mehmet Akkuş, 2 bin 300 rakımlı Akaçpınar mevkiinde hayvanlarını otlatırken, keçisinin birinin kaybolduğunu fark etti. Akkuş, keçiyi bir süre aramasına rağmen bulamadı. Aynı mevkide hayvan otlatan çobanların sesini duyduğu keçinin, obruğa düştüğü anlaşıldı.
Obruğun ağzında bulunan otları temizleyerek bir süre kendi imkanlarıyla keçiyi kurtarmaya çalışan Akkuş ve çobanlar, bu girişimlerinde başarılı olamayınca Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı profesyonel kurtarma ekibi, girişi oldukça dar olan 15 metre derinliğindeki obruğa iniş takımlarıyla inerek keçiyi kurtardı.