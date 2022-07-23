https://tr.sputniknews.com/20220723/motorine-indirim-geliyor-1059045169.html
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Motorinde 26 Temmuz salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 92 kuruş indirim bekleniyor 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T12:13+0300
2022-07-23T12:13+0300
2022-07-23T12:14+0300
ekonomi
benzin
motorin
indirim
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.23 Temmuz 2022 tarihinde bir indirim haberi geldi. Buna göre, 26 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 92 kuruş indirim bekleniyor.İndirim ile birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24.51 liraya düşecek.Benzin grubunda ise bir indirim beklenmiyor. Benzin litresi şu anda İstanbul'da ortalama 22.72 liradan satılıyor.Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
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benzin, motorin, indirim
Motorine indirim geliyor
12:13 23.07.2022 (güncellendi: 12:14 23.07.2022) Abone ol
Motorinde 26 Temmuz salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 92 kuruş indirim bekleniyor
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
23 Temmuz 2022 tarihinde bir indirim haberi geldi. Buna göre, 26 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 92 kuruş indirim bekleniyor.
İndirim ile birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24.51 liraya düşecek.
Benzin grubunda ise bir indirim beklenmiyor. Benzin litresi şu anda İstanbul'da ortalama 22.72 liradan satılıyor.
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.