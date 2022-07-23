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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220723/msb-bakan-akar-ukrayna-savunma-bakani-oleksiive--altyapi-bakani-kubrakov-ile-gorustu--1059053288.html
MSB: Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiive Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü
MSB: Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiive Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü
Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüştüğünü açıkladı... 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T18:29+0300
2022-07-23T18:33+0300
hulusi akar
milli savunma bakanlığı (msb)
ukrayna krizi
odessa
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Millî Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüştü.Açıklamada Bakan Akar'ın, sabah saatlerinde Odessa'ya düzenlenen saldırı dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.Görüşmelerde Bakan Akar tarafından; Odessa’ya yönelik saldırının İstanbul’daki Tahıl Sevkiyatı Anlaşması sonrası gerçekleşmesinden endişe duyulduğu, sağlanan mutabakat konusunda Türkiye’nin üzerine düşen her şeyi yaptığı ve yapmaya da devam edeceğinin vurgulandığı aktarıldı. Ayrıca Bakan Akar tarafından, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde bugün itibarıyla çalışmalara başlandığı da belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220723/bakan-akar-rusya-kesinlikle-odessadaki-saldiriyla-alakalarinin-olmadigini-bize-belirtti-1059050738.html
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hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb), odessa

MSB: Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiive Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü

18:29 23.07.2022 (güncellendi: 18:33 23.07.2022)
© AAMilli Savunma Bakanlığı, MSB
Milli Savunma Bakanlığı, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüştüğünü açıkladı. Görüşmede Bakan Akar'ın Odessa’da yaşananların İstanbul’daki Tahıl Sevkiyatı Anlaşması sonrası gerçekleşmesinden endişe duyulduğunu dile getirdiği belirtildi.
Millî Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüştü.
Açıklamada Bakan Akar'ın, sabah saatlerinde Odessa'ya düzenlenen saldırı dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.
Görüşmelerde Bakan Akar tarafından; Odessa’ya yönelik saldırının İstanbul’daki Tahıl Sevkiyatı Anlaşması sonrası gerçekleşmesinden endişe duyulduğu, sağlanan mutabakat konusunda Türkiye’nin üzerine düşen her şeyi yaptığı ve yapmaya da devam edeceğinin vurgulandığı aktarıldı.
Ayrıca Bakan Akar tarafından, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde bugün itibarıyla çalışmalara başlandığı da belirtildi.
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
Ukrayna krizi
Bakan Akar: Rusya kesinlikle Odessa'daki saldırıyla alakalarının olmadığını bize belirtti
17:12
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