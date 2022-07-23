https://tr.sputniknews.com/20220723/msb-bakan-akar-ukrayna-savunma-bakani-oleksiive--altyapi-bakani-kubrakov-ile-gorustu--1059053288.html

MSB: Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiive Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü

MSB: Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiive Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüştüğünü açıkladı... 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T18:29+0300

2022-07-23T18:29+0300

2022-07-23T18:33+0300

hulusi akar

milli savunma bakanlığı (msb)

ukrayna krizi

odessa

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Millî Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile görüştü.Açıklamada Bakan Akar'ın, sabah saatlerinde Odessa'ya düzenlenen saldırı dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.Görüşmelerde Bakan Akar tarafından; Odessa’ya yönelik saldırının İstanbul’daki Tahıl Sevkiyatı Anlaşması sonrası gerçekleşmesinden endişe duyulduğu, sağlanan mutabakat konusunda Türkiye’nin üzerine düşen her şeyi yaptığı ve yapmaya da devam edeceğinin vurgulandığı aktarıldı. Ayrıca Bakan Akar tarafından, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde bugün itibarıyla çalışmalara başlandığı da belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220723/bakan-akar-rusya-kesinlikle-odessadaki-saldiriyla-alakalarinin-olmadigini-bize-belirtti-1059050738.html

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hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb), odessa