https://tr.sputniknews.com/20220723/muglada-bazi-alanlar-kesin-korunacak-hassas-alan-olarak-tescillendi-1059033475.html
Muğla'da bazı alanlar, 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescillendi
Muğla'da bazı alanlar, 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescillendi
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Hisarönü, Turgut, Orhaniye mahalleleri ve çevresindeki bazı alanlar, 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil edildi. 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T00:45+0300
2022-07-23T00:45+0300
2022-07-23T00:46+0300
türkiye
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kesin korunacak hassas alan
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Muğla Marmaris'teki Hisarönü, Turgut, Orhaniye mahalleleri ve çevresi (1. etap) doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu, gösterilen bazı alanların 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edilmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, kararda kroki ve listeleri gösterilen söz konusu yerler, 'kesin korunacak hassas' alan olarak tescillendi.
https://tr.sputniknews.com/20220708/beykozda-3-bolge-kesin-korunacak-hassas-alan-ilan-edildi-1058466553.html
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muğla, kesin korunacak hassas alan, orman, orman yangını, resmi gazete
Muğla'da bazı alanlar, 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescillendi
00:45 23.07.2022 (güncellendi: 00:46 23.07.2022) Abone ol
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Hisarönü, Turgut, Orhaniye mahalleleri ve çevresindeki bazı alanlar, 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil edildi.
Muğla Marmaris'teki Hisarönü, Turgut, Orhaniye mahalleleri ve çevresi (1. etap) doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu, gösterilen bazı alanların 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edilmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, kararda kroki ve listeleri gösterilen söz konusu yerler, 'kesin korunacak hassas' alan olarak tescillendi.