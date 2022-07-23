https://tr.sputniknews.com/20220723/muglada-bazi-alanlar-kesin-korunacak-hassas-alan-olarak-tescillendi-1059033475.html

Muğla'da bazı alanlar, 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescillendi

Muğla'da bazı alanlar, 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescillendi

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Hisarönü, Turgut, Orhaniye mahalleleri ve çevresindeki bazı alanlar, 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil edildi. 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T00:45+0300

2022-07-23T00:45+0300

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türkiye

muğla

kesin korunacak hassas alan

orman

orman yangını

resmi gazete

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Muğla Marmaris'teki Hisarönü, Turgut, Orhaniye mahalleleri ve çevresi (1. etap) doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu, gösterilen bazı alanların 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edilmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, kararda kroki ve listeleri gösterilen söz konusu yerler, 'kesin korunacak hassas' alan olarak tescillendi.

https://tr.sputniknews.com/20220708/beykozda-3-bolge-kesin-korunacak-hassas-alan-ilan-edildi-1058466553.html

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muğla, kesin korunacak hassas alan, orman, orman yangını, resmi gazete