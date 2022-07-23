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Oksijensiz kalan onlarca ton balık telef oldu
Oksijensiz kalan onlarca ton balık telef oldu
Çekya’nın güneydoğusundaki Thaya Nehri'nde siyano bakterilerinin artması nedeniyle oksijensiz kalan onlarca ton balık telef oldu. 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T04:09+0300
2022-07-23T04:09+0300
dünya
çekya
balık
nehir
bakteri
ölüm
toplu ölüm
toplu balık ölümleri
siyanobakteri
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Çekya’nın güneydoğusundaki Thaya Nehri’nin Breclav bölgesinde hidroelektrik santrali yetkilileri, sabah saatlerinde baraj tribününün tıkanması nedeniyle telef olan onlarca ton balığı fark etti. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri ve balıkçılar, nehirdeki ölü çipura, levrek, sazan ve yayın balıklarını temizlemeye başladı. Yakınlardaki Bulhary kasabasında da su yüzüne ölü balıkların çıktığı görülürken yetkililer, temizlenen balıkların sadece su yüzüne çıkanlar olduğu, ilerleyen günlerde suyun altında kalan ölü balıkların da su yüzüne çıkacağının tahmin edildiğini söyledi.Güney Moravya İtfaiye Sözcüsü Jaroslav Mikovska yaptığı açıklamada, “Maalesef onlarca ton balık telef oldu ve sayısının daha da artmasını bekliyoruz. Sudan örnekler aldık ve inceleyeceğiz fakat siyano bakterilerin sudaki oksijeni tüketmesi nedeniyle balıkların öldüğünü düşünüyoruz” dedi.'Zararı hesaplamak çok zor'Moravya Balıkçılar Derneği Genel Sekreteri Vaclav Haban, işçilerin aynı anda birden fazla yerde balık çıkarttığını söyleyerek, "Bu nehirde aynı seviyede tekrar balık oluşması çok zaman alacak. Ayrıca ölü balıkların sudan çıkartılıp imha edilmesinin maliyeti de çok yüksek. Olay nedeniyle ortaya çıkan zararı hesaplamak çok zor” ifadelerini kullandı.Çekya’da 2018 yılında aynı bölgede bulunan Nesyt Göleti’nde aşırı sıcaklığa bağlı kuraklık ve balıkların oksijensiz kalması nedeniyle 100 ton balık telef olmuştu. 2020 yılında ise Prerov bölgesindeki Becva nehrine siyanür sızması nedeniyle yaklaşık 40 ton balık telef olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220721/van-golunde-artan-marti-olumleriyle-ilgili-2-neden-uzerinde-duruluyor-1058976209.html
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çekya, balık, nehir, bakteri, ölüm, toplu ölüm, toplu balık ölümleri, siyanobakteri

Oksijensiz kalan onlarca ton balık telef oldu

04:09 23.07.2022
© İHAÇekya’nın güneydoğusundaki Thaya Nehri'nde siyano bakterilerinin artması nedeniyle oksijensiz kalan onlarca ton balık telef oldu.
Çekya’nın güneydoğusundaki Thaya Nehri'nde siyano bakterilerinin artması nedeniyle oksijensiz kalan onlarca ton balık telef oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
© İHA
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Çekya’nın güneydoğusundaki Thaya Nehri'nde siyano bakterilerinin artması nedeniyle oksijensiz kalan onlarca ton balık telef oldu.
Çekya’nın güneydoğusundaki Thaya Nehri’nin Breclav bölgesinde hidroelektrik santrali yetkilileri, sabah saatlerinde baraj tribününün tıkanması nedeniyle telef olan onlarca ton balığı fark etti.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri ve balıkçılar, nehirdeki ölü çipura, levrek, sazan ve yayın balıklarını temizlemeye başladı. Yakınlardaki Bulhary kasabasında da su yüzüne ölü balıkların çıktığı görülürken yetkililer, temizlenen balıkların sadece su yüzüne çıkanlar olduğu, ilerleyen günlerde suyun altında kalan ölü balıkların da su yüzüne çıkacağının tahmin edildiğini söyledi.

Güney Moravya İtfaiye Sözcüsü Jaroslav Mikovska yaptığı açıklamada, “Maalesef onlarca ton balık telef oldu ve sayısının daha da artmasını bekliyoruz. Sudan örnekler aldık ve inceleyeceğiz fakat siyano bakterilerin sudaki oksijeni tüketmesi nedeniyle balıkların öldüğünü düşünüyoruz” dedi.

'Zararı hesaplamak çok zor'

Moravya Balıkçılar Derneği Genel Sekreteri Vaclav Haban, işçilerin aynı anda birden fazla yerde balık çıkarttığını söyleyerek, "Bu nehirde aynı seviyede tekrar balık oluşması çok zaman alacak. Ayrıca ölü balıkların sudan çıkartılıp imha edilmesinin maliyeti de çok yüksek. Olay nedeniyle ortaya çıkan zararı hesaplamak çok zor” ifadelerini kullandı.

Çekya’da 2018 yılında aynı bölgede bulunan Nesyt Göleti’nde aşırı sıcaklığa bağlı kuraklık ve balıkların oksijensiz kalması nedeniyle 100 ton balık telef olmuştu. 2020 yılında ise Prerov bölgesindeki Becva nehrine siyanür sızması nedeniyle yaklaşık 40 ton balık telef olmuştu.
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