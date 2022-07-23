https://tr.sputniknews.com/20220723/oturduklari-balkon-coktu-hepimiz-burada-olecegiz-1059040610.html

Oturdukları balkon çöktü: 'Hepimiz burada öleceğiz'

Oturdukları balkon çöktü: 'Hepimiz burada öleceğiz'

Kocaeli'nde bir çiftin oturduğu balkon aniden çöktü. Ev sahibi, "Ben ne olduğunu anlayamadım, bir anda etraf dönmeye başladı" dedi. 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T09:30+0300

2022-07-23T09:30+0300

2022-07-23T10:07+0300

yaşam

müteahhit

balkon

çökme

kocaeli

hastane

kaza

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın zemin katında meydana gelen olayda Elif ve Efkan Duran çifti, evlerinin balkonunda oturdukları esnada balkon çöktü. Sesleri duyarak aşağıya inen bina sakinleri çiftin yardımına koştu. Panik olan Elif Duran hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından evine dönen kadın, balkonun haline isyan etti. Duran çiftinin ve bina sakinlerinin, müteahhitten şikayetçi olacakları öğrenildi.'Balkonda bir tane demir yok'Bina sakinlerinden Murat Çamurlu, "2014 yılında bu binayı aldık. Bu binayı aldıktan sonra doğru düzgün rahat bir şekilde oturamadık. Alt kattaki komşularımızın rögarları taştı, evi çatladı, duvarları yarıldı. Bu zamana kadar hep bu binayı yapan şahıstan şikayetçiydik. Kaç kez çağırdık, geldi baktı ve bir şey yapmadan geri gitti. Bugün de durduk yere balkon çöktü. Bir tane demir yok. Nasıl Allah korkusu yok bunu yapanların. Biz gürültüye koştuk, yazık günah" dedi.'Bu kadın bir daha eve nasıl girecek?'Balkonun bir anda çöktüğünü söyleyen Ferdi Ateş, "Ev sahibi kadın hastanede, korkudan. Bu kadın bir daha nasıl girecek eve? Tonlarca para veriliyor, bu evler alınıyor. Kadın bu saatten sonra evinde oturamayacak. Hep bu korkuyla yaşayacak. Bizde gürültüye çıktık, o sırada balkonda oturuyordum" şeklinde konuştu.'1. kat böyle düşerse üst katları düşünemiyorum'Balkonu çöktükten sonra hastaneye kaldırılan ev sahibi Duran ise tedavisinin ardından evine döndü. Duran, "Evi 8 buçuk yıl önce aldık. İlk oturduğum sene duvarlarım çatlamaya başladı. Bütün apartman birlik olduk. Şikayetçi olmak istedim ama önüm kesildi. En sonunda halim bu. Balkonda otururken balkonum çöktü. 1. kat böyle düşerse üst katları düşünemiyorum. Burada hepimiz öleceğiz. Hala evimin duvarları çökmek üzere, zeminlerim hala oynuyor. Karşı tarafımda annemler oturuyor. Onlar ses duydu. Ben ne olduğunu anlayamadım, bir anda etraf dönmeye başladı. Yere düştüm, eşim 'Balkon çöküyor' dedi, ben eşimin üstüne düştüm. Üst katlardan çökebilirdi, oradaki oturanlar benim üstüme de düşebilirdi. Şuan zaten hastaneden geldim, sakinleştirici yapıldı" ifadelerini kullandı.

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müteahhit, balkon, çökme, kocaeli, hastane, kaza