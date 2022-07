https://tr.sputniknews.com/20220723/oztraktan-hanim-kizimiz-yorumu-erdoganin-biden-ile-yaptigi-gorusme-bir-cay-sohbeti-degildir-1059035712.html

Öztrak'tan 'hanım kızımız' yorumu: 'Erdoğan’ın Biden ile yaptığı görüşme bir çay sohbeti değildir'

CHP'li Öztrak, Kılıçdaroğlu hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel tercümanına "hanım kızımız" ifadesi kullandığı için suç duyurusunda bulunulmasıyla ilgili... 23.07.2022, Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ekonomi yönetimlerinin aldıkları her kararın, tercihlerini göstereceğine dikkati çekti.'Erdoğan, ilk 6 ayda faiz lobilerine tam 135 milyar lira ödedi'Hükümetlerin ekonomik tercihlerini ise hazırladıkları bütçelerin göstereceğine vurgu yapan Öztrak, "Bu yılın ilk yarısına ait bütçe sonuçları, Erdoğan şahsım hükümetinin neyi tercih ettiğini, kimleri sevdiğini açıkça gösterdi. Erdoğan, ilk 6 ayda faiz lobilerine tam 135 milyar lira ödedi. Aynı dönemde bütçeden yatırımlara yapılan harcama, 73 milyar lira. Yatırımların iki katı faize gitti. İşte bu bir tercihtir" değerlendirmesini yaptı.'Erdoğan şahsım hükümetinin sevdiceği, faiz lobileri, bir avuç mudi ve yandaş'İktidarın yanlış politikalar sonucu Türk lirasını "pul" ettiğini söyleyen Öztrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Erdoğan yedinci kez faize dokunmadı'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Faiz sebep, enflasyon netice" sözünü hatırlatan Öztrak, "Faizi yüzde 19'dan yüzde 14'e çekene kadar Erdoğan, millete 'nas' dedi. O günden bugüne enflasyon yüzde 80'e dayandı. Ama Erdoğan yedinci kez faize dokunmadı. Nas oldu pas. Madem 'Faiz sebep, enflasyon netice', elinizi tutan mı var? Merkez Bankası'nın direksiyonuna oturmuşsunuz. Neden faizi düşürmüyorsunuz?" diye konuştu.'Basın duyurusu evlere şenlik'Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun basın duyurusunun ise "evlere şenlik" olduğunu ifade eden Öztrak, duyuruda "her türlü zırva" bulunurken, enflasyonun ne zaman düşeceğine dair tek değerlendirme olmadığını söyledi.İç borç stoku için ödenecek faizin 10 ayda 3'e katlandığını belirten Öztrak, geçen eylülde doğan biri 8 bin 561 liralık faiz yüküyle dünyaya gelirken, bugün her bebeğin 25 bin 461 liralık faiz yüküyle doğduğunu savundu.Öztrak, "Aradaki 16 bin 900 liralık faizi, yeni doğan bebeklerin sırtına 10 ayda yükleyen kim? Recep Tayyip Erdoğan. Bunun reddimirası da mümkün değil" dedi.Maddi kayıpların faturası çok ağır da olsa bir şekilde telafi edileceğini ancak kaybedilen kuşakların yerine konulamayacağını dile getiren Öztrak, 20 yılda 8 Milli Eğitim Bakanı gördüklerini, her Bakanla eğitim sisteminin değiştiğini söyledi.'Bu tabloya göre, geleceğe umutla bakmamız mümkün mü?'20 yılda eğitimde fırsat eşitliğinin kalmadığını ileri süren Öztrak, devlet okullarının vasatın altına, ideolojik format atmanın aracına dönüştürüldüğünü savundu.Bu yıl YKS'ye 3 milyon civarı gencin katıldığını hatırlatan Öztrak, "Temel Yeterlilik Testleri'nde öğrenciler 40 matematik sorusundan 7'sine, 20 fen sorusundan 3'üne, 20 sosyal bilim sorusundan 8'ine ve anadilimiz Türkçede 40 sorudan 18'ine doğru cevap verebilmiş. Şimdi bu tabloya göre, geleceğe umutla bakmamız mümkün mü? Elbette değil" diye konuştu.Üniversitelerde gençlerin mezuniyet törenlerine, "Hükümeti protesto ederler" denilerek izin verilmediğini öne süren Öztrak, öğrencilere kendi mekanlarında veya okuldan bağımsız bir organizasyon yapmak isterlerse her türlü lojistik desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.'Kur bugün 17.75'leri gördü'Ekonomide doğruların yapılması ve güven verilmesi durumunda dövizlerin kendiliğinden ülkeye geleceğini ifade eden Öztrak, mevcut politikalarla döviz kurunun kalıcı olarak tutulamayacağını söyledi.Öztrak, şöyle devam etti:Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin Venezüella ziyaretini de eleştiren Öztrak, "Sayın Genel Başkanımız, bu atama bakanın söylediklerinin yarısını söylemiş olsa, 'hükümeti yurt dışında şikayet ediyor' diye ortalığı velveleye verip, mangalda kül bırakmazlardı. Bu ülkenin meralarını, yeşilini, yaylalarını betona boğan kim? 20 yılda 2 Trakya'dan fazla tarım arazisini üretimden çektiren kim?" ifadelerini kullandı.'Bu iş, karşılıklı suçlamalarla geçiştirilemeyecek kadar da önemlidir'Faik Öztrak, açıklamalarının ardından soruları yanıtladı.Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı saldırı sonrasında Irak ile Türk makamları arasındaki karşılıklı açıklamalar hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Öztrak, şunları kaydetti:Tarım ve Orman Bakanı'nın Venezüella ziyaretiyle ilgili Bakanlığın da bir açıklama yaptığı hatırlatılarak, "Devletin arazi kiralamayacağı söylendi. Bakanlık, 'Bakan'ın ziyareti, yurt dışında tarımsal yatırım yapmak konusunda Tük şirketleri yani özel sektör için' dedi. Yorumunuz ne olur?" sorusu üzerine, "Bunların özürleri kabahatlerinden büyük" ifadesini kullandı.CHP Sözcüsü Öztrak, şunları söyledi:'Biz bunun peşini bırakmayacağız'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinde tercümanlık yapan Fatima Gülhan Kavakcı Abushanab hakkında bazı paylaşımlar yaptığı ve "hanım kızımız" ifadesini kullandığı hatırlatılarak, "O tercümanın avukatı, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hakaret iddiasıyla suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu. Bu suç duyurusu ile ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz?" sorusu üzerine de Öztrak, şu değerlendirmeleri yaptı:

