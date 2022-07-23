https://tr.sputniknews.com/20220723/petshoplar-kasaplar-odasina-baglandi-1059031976.html
Petshoplar Kasaplar Odası'na bağlandı
Petshoplar Kasaplar Odası'na bağlandı
Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, ülke genelinde faaliyet gösteren petshopların Kasaplar... 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T00:17+0300
2022-07-23T00:17+0300
2022-07-23T00:17+0300
yaşam
petshop
kasap
türkiye kasaplar federasyonu
satış
hayvan
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Osman Yardımcı, kısa süre önce yayınlanan bir genelge ile faaliyetleri federasyonlarına bağlanan petshoplarla ilgili açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda Antalya Kasaplar Odası Başkanı olan Yardımcı, “Yeni sistemde petshoplar Kasaplar Odası’na bağlandı. Yeni işletme açacak olanlar artık bize başvuru yapacak. Eski açanlar aynı şekilde devam edecek. Biz de bunların sorumlusuyuz. Bizim alanımız hayvanlar olduğu için, bunlar da hayvan kısmına girdiği için ondan birleştirildi. Petshopları toparlamak da iyi bir şey. Herkes mesleğini yapsın” diye konuştu.Petsholarda kedi, köpek satılmasının daha sağlıklı ve güvenli olduğunun altını çizen Yardımcı, “Zaten internetten hayvan satışının önüne geçilemiyordu. Petshoplar denetleniyor. İnternet üzerinden yapılacak olan hayvan satışları nasıl denetlenecek?” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220714/petshop-vitrinlerinden-kedi-ve-kopekler-kaldirildi-satis-yapanlara-2-bin-43-tl-para-cezasi-1058717631.html
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petshop, kasap, türkiye kasaplar federasyonu, satış, hayvan
Petshoplar Kasaplar Odası'na bağlandı
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Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, ülke genelinde faaliyet gösteren petshopların Kasaplar Odası'na bağlandığını açıkladı.
Osman Yardımcı, kısa süre önce yayınlanan bir genelge ile faaliyetleri federasyonlarına bağlanan petshoplarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Aynı zamanda Antalya Kasaplar Odası Başkanı olan Yardımcı, “Yeni sistemde petshoplar Kasaplar Odası’na bağlandı. Yeni işletme açacak olanlar artık bize başvuru yapacak. Eski açanlar aynı şekilde devam edecek. Biz de bunların sorumlusuyuz. Bizim alanımız hayvanlar olduğu için, bunlar da hayvan kısmına girdiği için ondan birleştirildi. Petshopları toparlamak da iyi bir şey. Herkes mesleğini yapsın” diye konuştu.
Petsholarda kedi, köpek satılmasının daha sağlıklı ve güvenli olduğunun altını çizen Yardımcı, “Zaten internetten hayvan satışının önüne geçilemiyordu. Petshoplar denetleniyor. İnternet üzerinden yapılacak olan hayvan satışları nasıl denetlenecek?” dedi.