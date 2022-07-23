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https://tr.sputniknews.com/20220723/putin-mirziyoyevin-aleksandr-nevskiy-nisani-ile-odullendirilmesine-iliskin-kararnameyi-imzaladi-1059043343.html
Putin, Mirziyoyev'in Aleksandr Nevskiy Nişanı ile ödüllendirilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı
Putin, Mirziyoyev'in Aleksandr Nevskiy Nişanı ile ödüllendirilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Özbekistan Devlet Başkanı Mirziyoyev'e, ülkeler arasındaki dostluğun güçlendirilmesindeki büyük hizmetleri için Aleksander Nevskiy... 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T11:17+0300
2022-07-23T11:17+0300
dünya
vladimir putin
özbekistan
şevket mirziyoyev
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev'in Rusya ve Özbekistan arasındaki dostluk ve işbirliğinin güçlendirilmesindeki büyük katkıları için Aleksander Nevskiy Nişanı ile ödüllendirilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı. İlgili kararname resmi yasal bilgiler portalında yayınlandı.Kararname metninde, "Rusya ve Özbekistan arasındaki dostluk ve işbirliğini güçlendirmedeki büyük katkılarından dolayı, Özbekistan Devlet Başkanı Mirziyoyev'in Aleksandr Nevskiy Nişanı ile ödüllendirilmesi" ifadeleri yer aldı.
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vladimir putin, özbekistan, şevket mirziyoyev

Putin, Mirziyoyev'in Aleksandr Nevskiy Nişanı ile ödüllendirilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı

11:17 23.07.2022
© Sputnik / Михаил Метцель / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
© Sputnik / Михаил Метцель
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Özbekistan Devlet Başkanı Mirziyoyev'e, ülkeler arasındaki dostluğun güçlendirilmesindeki büyük hizmetleri için Aleksander Nevskiy Nişanı verilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev'in Rusya ve Özbekistan arasındaki dostluk ve işbirliğinin güçlendirilmesindeki büyük katkıları için Aleksander Nevskiy Nişanı ile ödüllendirilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı. İlgili kararname resmi yasal bilgiler portalında yayınlandı.
Kararname metninde, "Rusya ve Özbekistan arasındaki dostluk ve işbirliğini güçlendirmedeki büyük katkılarından dolayı, Özbekistan Devlet Başkanı Mirziyoyev'in Aleksandr Nevskiy Nişanı ile ödüllendirilmesi" ifadeleri yer aldı.
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