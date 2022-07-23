https://tr.sputniknews.com/20220723/putin-mirziyoyevin-aleksandr-nevskiy-nisani-ile-odullendirilmesine-iliskin-kararnameyi-imzaladi-1059043343.html

Putin, Mirziyoyev'in Aleksandr Nevskiy Nişanı ile ödüllendirilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı

Putin, Mirziyoyev'in Aleksandr Nevskiy Nişanı ile ödüllendirilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Özbekistan Devlet Başkanı Mirziyoyev'e, ülkeler arasındaki dostluğun güçlendirilmesindeki büyük hizmetleri için Aleksander Nevskiy... 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T11:17+0300

2022-07-23T11:17+0300

2022-07-23T11:17+0300

dünya

vladimir putin

özbekistan

şevket mirziyoyev

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev'in Rusya ve Özbekistan arasındaki dostluk ve işbirliğinin güçlendirilmesindeki büyük katkıları için Aleksander Nevskiy Nişanı ile ödüllendirilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı. İlgili kararname resmi yasal bilgiler portalında yayınlandı.Kararname metninde, "Rusya ve Özbekistan arasındaki dostluk ve işbirliğini güçlendirmedeki büyük katkılarından dolayı, Özbekistan Devlet Başkanı Mirziyoyev'in Aleksandr Nevskiy Nişanı ile ödüllendirilmesi" ifadeleri yer aldı.

özbekistan

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vladimir putin, özbekistan, şevket mirziyoyev