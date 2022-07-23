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https://tr.sputniknews.com/20220723/resmi-gazetede-yayimlandi-tmsf-yonetimine-uc-yeni-atama-1059037519.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: TMSF yönetimine üç yeni atama
Resmi Gazete'de yayımlandı: TMSF yönetimine üç yeni atama
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurulu İkinci Başkanlığı'na Fatih Sultan Mehmet Yıldırım, üyeliğine ise Halil İbrahim Akyıldız ve Adnan Gün atandı. 23.07.2022, Sputnik Türkiye
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2022-07-23T02:58+0300
ekonomi
resmi gazete
tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)
fatih sultan mehmet yıldırım
halil ibrahim akyıldız
adnan gün
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu İkinci Başkanlığına Fatih Sultan Mehmet Yıldırım atandı.Yayımlanan kararda, Kurul üyeliğine Halil İbrahim Akyıldız ve Adnan Gün'ün atandığı bilgisi yer aldı.
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resmi gazete, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), fatih sultan mehmet yıldırım, halil ibrahim akyıldız , adnan gün

Resmi Gazete'de yayımlandı: TMSF yönetimine üç yeni atama

02:49 23.07.2022 (güncellendi: 02:58 23.07.2022)
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
© AA
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurulu İkinci Başkanlığı'na Fatih Sultan Mehmet Yıldırım, üyeliğine ise Halil İbrahim Akyıldız ve Adnan Gün atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu İkinci Başkanlığına Fatih Sultan Mehmet Yıldırım atandı.
Yayımlanan kararda, Kurul üyeliğine Halil İbrahim Akyıldız ve Adnan Gün'ün atandığı bilgisi yer aldı.
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