https://tr.sputniknews.com/20220723/rus-senator-kovitidi-abdnin-300-kilometre-menzilli-fuzeleri-vermeyi-reddetmesi-kievi-ayiltmali-1059046925.html

Rus Senatör Kovitidi: ABD'nin 300 kilometre menzilli füzeleri vermeyi reddetmesi Kiev'i ayıltmalı

Rus Senatör Kovitidi: ABD'nin 300 kilometre menzilli füzeleri vermeyi reddetmesi Kiev'i ayıltmalı

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Kırım Senatörü Kovitidi, ABD'nin Ukrayna’ya 300 kilometre menzilli füzeleri vermeyi reddetmesinin Kiev’i... 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T13:21+0300

2022-07-23T13:21+0300

2022-07-23T13:21+0300

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Federasyon Konseyi Anayasa Mevzuatı ve Devlet İnşası Komitesi üyesi Senatör Olga Kovitidi, Sputnik’e demecinde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın “ABD’nin menzili 300 kilometreyi bulan ATACM füzelerini Ukrayna’ya vermeye hazır olmadığı” şeklindeki açıklamasının ‘Kiev’deki sıcak kafaları ayıltması’ gerektiğini söyledi. Kovitidi, “Sullivan'ın açıklaması Ukrayna'daki ‘sıcak kafaları’ ayıltmalı. Görünüşe göre ABD artık korkusuzca ‘Rus ruleti’ oynayan ‘süper kahramanları’ oynamak istemiyor” dedi. 'AB, ABD Ukrayna'yı ne kadar çok silahlandırırsa Avrupa'nın bu gereksiz savaştan kurtulma şansının o kadar az olduğunu anlıyor'Rus senatör, Avrupa'nın merkezinde olup bitenlerden endişe duymaya başlayan ABD’nin Avrupalı müttefiklerinin, Washington’un Kiev’i silahlandırarak kendi müttefiklerinin altına mayın döşediğini artık açıkça dile getirdiklerini belirterek, “Avrupa Birliği, ABD Ukrayna'yı ne kadar çok silahlandırırsa, Rusya'nın Avrupa'yı bu gereksiz savaştan kurtarma şansının o kadar az olduğunu anlıyor. Bilindiği gibi, duvara asılmış boş bir silah bile yılda bir kez ateş edebilir” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220723/dhc-ukrayna-birlikleri-donetske-10-grad-fuzesi--atesledi-1059044430.html

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