https://tr.sputniknews.com/20220723/rus-senator-kovitidi-abdnin-300-kilometre-menzilli-fuzeleri-vermeyi-reddetmesi-kievi-ayiltmali-1059046925.html
Rus Senatör Kovitidi: ABD'nin 300 kilometre menzilli füzeleri vermeyi reddetmesi Kiev'i ayıltmalı
Rus Senatör Kovitidi: ABD'nin 300 kilometre menzilli füzeleri vermeyi reddetmesi Kiev'i ayıltmalı
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Kırım Senatörü Kovitidi, ABD'nin Ukrayna’ya 300 kilometre menzilli füzeleri vermeyi reddetmesinin Kiev’i... 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T13:21+0300
2022-07-23T13:21+0300
2022-07-23T13:21+0300
ukrayna krizi
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olga kovitidi
kırım
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orta menzilli füze
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Federasyon Konseyi Anayasa Mevzuatı ve Devlet İnşası Komitesi üyesi Senatör Olga Kovitidi, Sputnik’e demecinde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın “ABD’nin menzili 300 kilometreyi bulan ATACM füzelerini Ukrayna’ya vermeye hazır olmadığı” şeklindeki açıklamasının ‘Kiev’deki sıcak kafaları ayıltması’ gerektiğini söyledi. Kovitidi, “Sullivan'ın açıklaması Ukrayna'daki ‘sıcak kafaları’ ayıltmalı. Görünüşe göre ABD artık korkusuzca ‘Rus ruleti’ oynayan ‘süper kahramanları’ oynamak istemiyor” dedi. 'AB, ABD Ukrayna'yı ne kadar çok silahlandırırsa Avrupa'nın bu gereksiz savaştan kurtulma şansının o kadar az olduğunu anlıyor'Rus senatör, Avrupa'nın merkezinde olup bitenlerden endişe duymaya başlayan ABD’nin Avrupalı müttefiklerinin, Washington’un Kiev’i silahlandırarak kendi müttefiklerinin altına mayın döşediğini artık açıkça dile getirdiklerini belirterek, “Avrupa Birliği, ABD Ukrayna'yı ne kadar çok silahlandırırsa, Rusya'nın Avrupa'yı bu gereksiz savaştan kurtarma şansının o kadar az olduğunu anlıyor. Bilindiği gibi, duvara asılmış boş bir silah bile yılda bir kez ateş edebilir” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220723/dhc-ukrayna-birlikleri-donetske-10-grad-fuzesi--atesledi-1059044430.html
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füze, abd, ab, avrupa birliği, ukrayna, olga kovitidi, kırım, rusya, orta menzilli füze, silah yardımı
Rus Senatör Kovitidi: ABD'nin 300 kilometre menzilli füzeleri vermeyi reddetmesi Kiev'i ayıltmalı
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Kırım Senatörü Kovitidi, ABD'nin Ukrayna’ya 300 kilometre menzilli füzeleri vermeyi reddetmesinin Kiev’i ayıltması gerektiğini belirtti.
Federasyon Konseyi Anayasa Mevzuatı ve Devlet İnşası Komitesi üyesi Senatör Olga Kovitidi, Sputnik’e demecinde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın “ABD’nin menzili 300 kilometreyi bulan ATACM füzelerini Ukrayna’ya vermeye hazır olmadığı” şeklindeki açıklamasının ‘Kiev’deki sıcak kafaları ayıltması’ gerektiğini söyledi. Kovitidi, “Sullivan'ın açıklaması Ukrayna'daki ‘sıcak kafaları’ ayıltmalı. Görünüşe göre ABD artık korkusuzca ‘Rus ruleti’ oynayan ‘süper kahramanları’ oynamak istemiyor” dedi.
'AB, ABD Ukrayna'yı ne kadar çok silahlandırırsa Avrupa'nın bu gereksiz savaştan kurtulma şansının o kadar az olduğunu anlıyor'
Rus senatör, Avrupa'nın merkezinde olup bitenlerden endişe duymaya başlayan ABD’nin Avrupalı müttefiklerinin, Washington’un Kiev’i silahlandırarak kendi müttefiklerinin altına mayın döşediğini artık açıkça dile getirdiklerini belirterek, “Avrupa Birliği, ABD Ukrayna'yı ne kadar çok silahlandırırsa, Rusya'nın Avrupa'yı bu gereksiz savaştan kurtarma şansının o kadar az olduğunu anlıyor. Bilindiği gibi, duvara asılmış boş bir silah bile yılda bir kez ateş edebilir” diye konuştu.