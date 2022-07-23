https://tr.sputniknews.com/20220723/rusya-ukrayna-gucleri-donetsk-halk-cumhuriyetinde-konutlara-ve-okullara-silah-yerlestiriyor-1059061423.html

Rusya: Ukrayna güçleri Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde konutlara ve okullara silah yerleştiriyor

Rusya: Ukrayna güçleri Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde konutlara ve okullara silah yerleştiriyor

Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Ukraynalı askerlerin ve radikallerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde... 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T23:16+0300

2022-07-23T23:16+0300

2022-07-23T23:19+0300

rusya

ukrayna krizi

ukrayna krizi

mihail mizintsev

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Bugünkü basın açıklamasında Donbass’taki gelişmelere dair yeni bilgiler aktaran Mizintsev, Ukraynalı askerlerin ve aşırı milliyetçilerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Kiev’in kontörlündeki bazı şehirlerde konut ve okul binalarına silah yerleştirdiklerini söyledi.Mizintsev, “Artyomovsk'ta konut binalarının alt ve üst katlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin tutunma noktaları ve atış mevzileri kuruldu, bodrum katlarda ise silah ve mühimmat depoları düzenlendi” diye konuştu.Benzer bir durumun Kramatorsk kenti için de geçerli olduğuna dikkat çeken Mizintsev, burada da düşman güçlerinin Parkovaya Caddesi üzerindeki konut binalarında atış mevzileri ve mühimmat depoları tesis ettiğini, militanların güvenli sağlama bahanesi ile sivillerin evlerini terk etmelerini yasakladıklarını ifade etti.Ukraynalı bölge savunma birliklerinin Konstantinovka yerleşiminde 6 numaralı okulda mevzilendiklerine dikkat çekerek, “Eğitim kurumunun girişinde kontrol noktaları konuşlandırıldı ve atış noktaları donatıldı, bununla birlikte yakındaki konut binalarından yerel sakinlerin tahliyesi yapılmadı” diye konuştu.‘‘Pravıy Sektor’ militanları DHC’de bir okulda çok namlulu roketatar sistemi konuşlandırdı’Tümgeneral Mizintsev, ‘Pravıy Sektor’ (Sağ Sektör) militanlarının DHC’de bir okulda çok namlulu roketatar sistemi konuşlandırdığını vurgulayarak, şunları söyledi:Rus komutan ayrıca Odessa bölgesindeki ‘Belgorod-Dnestrovskiy yerleşiminde Ukrayna silahlı oluşumlarının (Nezavisimost Caddesi’ndeki) spor okulu binasında konuşlandırıldığını, yandaki alanda ise zırhlı araçların, çok namlulu roketatar sistemlerinin ve topçu silahlarının bulunduğunu, bina girişlerine ise mayın döşendiğini’ vurguladı.

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