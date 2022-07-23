Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220723/rusya-ukrayna-gucleri-donetsk-halk-cumhuriyetinde-konutlara-ve-okullara-silah-yerlestiriyor-1059061423.html
Rusya: Ukrayna güçleri Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde konutlara ve okullara silah yerleştiriyor
Rusya: Ukrayna güçleri Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde konutlara ve okullara silah yerleştiriyor
Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Ukraynalı askerlerin ve radikallerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde... 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T23:16+0300
2022-07-23T23:19+0300
rusya
ukrayna krizi
ukrayna krizi
mihail mizintsev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0d/1055543720_0:1:1920:1081_1920x0_80_0_0_ec0bf98d21bc4a994507e73df288dff7.jpg
Bugünkü basın açıklamasında Donbass’taki gelişmelere dair yeni bilgiler aktaran Mizintsev, Ukraynalı askerlerin ve aşırı milliyetçilerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Kiev’in kontörlündeki bazı şehirlerde konut ve okul binalarına silah yerleştirdiklerini söyledi.Mizintsev, “Artyomovsk'ta konut binalarının alt ve üst katlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin tutunma noktaları ve atış mevzileri kuruldu, bodrum katlarda ise silah ve mühimmat depoları düzenlendi” diye konuştu.Benzer bir durumun Kramatorsk kenti için de geçerli olduğuna dikkat çeken Mizintsev, burada da düşman güçlerinin Parkovaya Caddesi üzerindeki konut binalarında atış mevzileri ve mühimmat depoları tesis ettiğini, militanların güvenli sağlama bahanesi ile sivillerin evlerini terk etmelerini yasakladıklarını ifade etti.Ukraynalı bölge savunma birliklerinin Konstantinovka yerleşiminde 6 numaralı okulda mevzilendiklerine dikkat çekerek, “Eğitim kurumunun girişinde kontrol noktaları konuşlandırıldı ve atış noktaları donatıldı, bununla birlikte yakındaki konut binalarından yerel sakinlerin tahliyesi yapılmadı” diye konuştu.‘‘Pravıy Sektor’ militanları DHC’de bir okulda çok namlulu roketatar sistemi konuşlandırdı’Tümgeneral Mizintsev, ‘Pravıy Sektor’ (Sağ Sektör) militanlarının DHC’de bir okulda çok namlulu roketatar sistemi konuşlandırdığını vurgulayarak, şunları söyledi:Rus komutan ayrıca Odessa bölgesindeki ‘Belgorod-Dnestrovskiy yerleşiminde Ukrayna silahlı oluşumlarının (Nezavisimost Caddesi’ndeki) spor okulu binasında konuşlandırıldığını, yandaki alanda ise zırhlı araçların, çok namlulu roketatar sistemlerinin ve topçu silahlarının bulunduğunu, bina girişlerine ise mayın döşendiğini’ vurguladı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0d/1055543720_240:0:1681:1081_1920x0_80_0_0_c4a11c94e5a750f55db8f6d2cd20ed36.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna krizi, mihail mizintsev

Rusya: Ukrayna güçleri Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde konutlara ve okullara silah yerleştiriyor

23:16 23.07.2022 (güncellendi: 23:19 23.07.2022)
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Ukraynalı askerlerin ve radikallerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Kiev’in kontörlündeki bazı şehirlerde konut ve okul binalarına silah yerleştirdiklerini belirtti.
Bugünkü basın açıklamasında Donbass’taki gelişmelere dair yeni bilgiler aktaran Mizintsev, Ukraynalı askerlerin ve aşırı milliyetçilerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Kiev’in kontörlündeki bazı şehirlerde konut ve okul binalarına silah yerleştirdiklerini söyledi.
Mizintsev, “Artyomovsk'ta konut binalarının alt ve üst katlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin tutunma noktaları ve atış mevzileri kuruldu, bodrum katlarda ise silah ve mühimmat depoları düzenlendi” diye konuştu.
Benzer bir durumun Kramatorsk kenti için de geçerli olduğuna dikkat çeken Mizintsev, burada da düşman güçlerinin Parkovaya Caddesi üzerindeki konut binalarında atış mevzileri ve mühimmat depoları tesis ettiğini, militanların güvenli sağlama bahanesi ile sivillerin evlerini terk etmelerini yasakladıklarını ifade etti.
Ukraynalı bölge savunma birliklerinin Konstantinovka yerleşiminde 6 numaralı okulda mevzilendiklerine dikkat çekerek, “Eğitim kurumunun girişinde kontrol noktaları konuşlandırıldı ve atış noktaları donatıldı, bununla birlikte yakındaki konut binalarından yerel sakinlerin tahliyesi yapılmadı” diye konuştu.

‘‘Pravıy Sektor’ militanları DHC’de bir okulda çok namlulu roketatar sistemi konuşlandırdı’

Tümgeneral Mizintsev, ‘Pravıy Sektor’ (Sağ Sektör) militanlarının DHC’de bir okulda çok namlulu roketatar sistemi konuşlandırdığını vurgulayarak, şunları söyledi:
“New York’ta (eski Novgorodskoye) aşırı milliyetçi Pravıy Sektor militanları, 16 numaralı okul (Yesenin Caddesi) çok namlulu roketatar sistemi konuşlandırdı ve o silahla sistematik bir şekilde Rusya ordusunun ve DHC birliklerinin mevzilerini bombalıyor ve böylece onları karşılık vermeye zorluyor. Bununla birlikte kurumun bodrum katında yakındaki evlerde yaşayan sakinleri tutuyor ve onları fiilen canlı kalkan olarak kullanıyor.”
Rus komutan ayrıca Odessa bölgesindeki ‘Belgorod-Dnestrovskiy yerleşiminde Ukrayna silahlı oluşumlarının (Nezavisimost Caddesi’ndeki) spor okulu binasında konuşlandırıldığını, yandaki alanda ise zırhlı araçların, çok namlulu roketatar sistemlerinin ve topçu silahlarının bulunduğunu, bina girişlerine ise mayın döşendiğini’ vurguladı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала