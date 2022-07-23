https://tr.sputniknews.com/20220723/rusya-ulkede-yeni-maymun-cicegi-vakalari-yok-1059055156.html
Rusya: Ülkede yeni maymun çiçeği vakaları yok
Rusya: Ülkede yeni maymun çiçeği vakaları yok
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Rusya’da yeni doğrulanmış maymun çiçeği vakalarına rastlanmadığını duyurdu. 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T19:26+0300
2022-07-23T19:26+0300
2022-07-23T19:31+0300
maymun çiçeği virüsü
dünya
rusya
vaka
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Kurumun basın dairesinden gazetecilere yapılan açıklamada, “Durum Rospotrebnadzor'un sıkı kontrolü altında. Bugüne kadar, Rusya'da doğrulanmış yeni maymun çiçeği vakaları yok” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca ülkeye maymun çiçeği girme risklerinin ve hastalığın yayılmasının önlenmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığı vurgulanarak, şöyle dendi:
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maymun çiçeği virüsü, rusya, vaka
Rusya: Ülkede yeni maymun çiçeği vakaları yok
19:26 23.07.2022 (güncellendi: 19:31 23.07.2022) Abone ol
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Rusya’da yeni doğrulanmış maymun çiçeği vakalarına rastlanmadığını duyurdu.
Kurumun basın dairesinden gazetecilere yapılan açıklamada, “Durum Rospotrebnadzor'un sıkı kontrolü altında. Bugüne kadar, Rusya'da doğrulanmış yeni maymun çiçeği vakaları yok” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca ülkeye maymun çiçeği girme risklerinin ve hastalığın yayılmasının önlenmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığı vurgulanarak, şöyle dendi:
“Bugün Rusya genelinde maymun çiçeği için hızlı test yapma imkanı mevcut. Tıbbi kuruluşlara, bu hastalığı taşıdıkları şüphelenilen kişilerin tespiti durumunda izlenecek prosedür hakkında kapsamlı metodolojik öneriler gönderildi.”