Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220723/rusya-ulkede-yeni-maymun-cicegi-vakalari-yok-1059055156.html
Rusya: Ülkede yeni maymun çiçeği vakaları yok
Rusya: Ülkede yeni maymun çiçeği vakaları yok
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Rusya’da yeni doğrulanmış maymun çiçeği vakalarına rastlanmadığını duyurdu. 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T19:26+0300
2022-07-23T19:31+0300
maymun çiçeği virüsü
dünya
rusya
vaka
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1056609881_2:0:1202:675_1920x0_80_0_0_6e4a40c3cff167a5526c710cbefe3877.jpg
Kurumun basın dairesinden gazetecilere yapılan açıklamada, “Durum Rospotrebnadzor'un sıkı kontrolü altında. Bugüne kadar, Rusya'da doğrulanmış yeni maymun çiçeği vakaları yok” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca ülkeye maymun çiçeği girme risklerinin ve hastalığın yayılmasının önlenmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığı vurgulanarak, şöyle dendi:
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1056609881_159:0:1059:675_1920x0_80_0_0_e0833a30a04b1c9e07d1baa09bc238f5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
maymun çiçeği virüsü, rusya, vaka

Rusya: Ülkede yeni maymun çiçeği vakaları yok

19:26 23.07.2022 (güncellendi: 19:31 23.07.2022)
© DHAmaymun çiçeği
maymun çiçeği - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
© DHA
Abone olTelegram
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Rusya’da yeni doğrulanmış maymun çiçeği vakalarına rastlanmadığını duyurdu.
Kurumun basın dairesinden gazetecilere yapılan açıklamada, “Durum Rospotrebnadzor'un sıkı kontrolü altında. Bugüne kadar, Rusya'da doğrulanmış yeni maymun çiçeği vakaları yok” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca ülkeye maymun çiçeği girme risklerinin ve hastalığın yayılmasının önlenmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığı vurgulanarak, şöyle dendi:
“Bugün Rusya genelinde maymun çiçeği için hızlı test yapma imkanı mevcut. Tıbbi kuruluşlara, bu hastalığı taşıdıkları şüphelenilen kişilerin tespiti durumunda izlenecek prosedür hakkında kapsamlı metodolojik öneriler gönderildi.”
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала