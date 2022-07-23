https://tr.sputniknews.com/20220723/rusya-ulkede-yeni-maymun-cicegi-vakalari-yok-1059055156.html

Rusya: Ülkede yeni maymun çiçeği vakaları yok

Rusya: Ülkede yeni maymun çiçeği vakaları yok

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Rusya’da yeni doğrulanmış maymun çiçeği vakalarına rastlanmadığını duyurdu. 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T19:26+0300

2022-07-23T19:26+0300

2022-07-23T19:31+0300

maymun çiçeği virüsü

dünya

rusya

vaka

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Kurumun basın dairesinden gazetecilere yapılan açıklamada, “Durum Rospotrebnadzor'un sıkı kontrolü altında. Bugüne kadar, Rusya'da doğrulanmış yeni maymun çiçeği vakaları yok” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca ülkeye maymun çiçeği girme risklerinin ve hastalığın yayılmasının önlenmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığı vurgulanarak, şöyle dendi:

rusya

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maymun çiçeği virüsü, rusya, vaka