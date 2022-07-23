https://tr.sputniknews.com/20220723/rusyada-kovid-19-tespit-edilen-bin-200-kisi-hastaneye-kaldirildi-1059045363.html
Rusya’da Kovid-19 tespit edilen bin 200 kişi hastaneye kaldırıldı
Rusya’da Kovid-19 tespit edilen bin 200 kişi hastaneye kaldırıldı
Rusya’da son 24 saatte Kovid-19 tespit edilen bin 200 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T12:19+0300
2022-07-23T12:19+0300
2022-07-23T12:21+0300
koronavirüs
moskova
rusya
koronavirüs
vaka sayısı
kovid-19
omicron
varyant
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Koronavirüs ile Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 6 bin 953 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği, bunlardan bin 200’ünün hastaneye kaldırıldığı, bu sayının önceki güne göre yüzde 2.8 daha yüksek olduğu belirtildi.Son 24 saatte 38 kişinin hayatını kaybettiği, iyileşen 4 bin 803 kişinin taburcu edildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, en fazla vakanın bin 787 kişi ile başkent Moskova’da saptandığı bilgisine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220719/rusyada-5-kiside-kovid-19un-omicron-turunun-alt-varyanti-kentaur-tespit-edildi-1058890319.html
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moskova, rusya, koronavirüs, vaka sayısı, kovid-19, omicron, varyant
Rusya’da Kovid-19 tespit edilen bin 200 kişi hastaneye kaldırıldı
12:19 23.07.2022 (güncellendi: 12:21 23.07.2022) Abone ol
Rusya’da son 24 saatte Kovid-19 tespit edilen bin 200 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Koronavirüs ile Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 6 bin 953 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği, bunlardan bin 200’ünün hastaneye kaldırıldığı, bu sayının önceki güne göre yüzde 2.8 daha yüksek olduğu belirtildi.
Son 24 saatte 38 kişinin hayatını kaybettiği, iyileşen 4 bin 803 kişinin taburcu edildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, en fazla vakanın bin 787 kişi ile başkent Moskova’da saptandığı bilgisine yer verildi.