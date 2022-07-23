https://tr.sputniknews.com/20220723/rusyada-kovid-19-tespit-edilen-bin-200-kisi-hastaneye-kaldirildi-1059045363.html

Rusya’da Kovid-19 tespit edilen bin 200 kişi hastaneye kaldırıldı

Rusya’da Kovid-19 tespit edilen bin 200 kişi hastaneye kaldırıldı

Rusya’da son 24 saatte Kovid-19 tespit edilen bin 200 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T12:19+0300

2022-07-23T12:19+0300

2022-07-23T12:21+0300

koronavirüs

moskova

rusya

koronavirüs

vaka sayısı

kovid-19

omicron

varyant

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Koronavirüs ile Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 6 bin 953 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği, bunlardan bin 200’ünün hastaneye kaldırıldığı, bu sayının önceki güne göre yüzde 2.8 daha yüksek olduğu belirtildi.Son 24 saatte 38 kişinin hayatını kaybettiği, iyileşen 4 bin 803 kişinin taburcu edildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, en fazla vakanın bin 787 kişi ile başkent Moskova’da saptandığı bilgisine yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220719/rusyada-5-kiside-kovid-19un-omicron-turunun-alt-varyanti-kentaur-tespit-edildi-1058890319.html

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moskova, rusya, koronavirüs, vaka sayısı, kovid-19, omicron, varyant