https://tr.sputniknews.com/20220723/sarigul-cumhurbaskanligi-secimlerinin-zamaninda-yapilmasini-isteyen-bir-siyasi-partiyiz-1059033307.html

Sarıgül: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin zamanında yapılmasını isteyen bir siyasi partiyiz

Sarıgül: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin zamanında yapılmasını isteyen bir siyasi partiyiz

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Sarıgül, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin zamanında yapılmasını isteyen bir siyasi partiyiz" dedi. 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T00:39+0300

2022-07-23T00:39+0300

2022-07-23T00:39+0300

politika

mustafa sarıgül

türkiye değişim partisi (tdp)

seçim

cumhurbaşkanlığı

cumhurbaşkanlığı seçimi

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TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İstanbul'daki çalışma ofisinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.ABD'nin F16 satışında olası Yunanistan şartıyla ilgili konuşan Sarıgül, süreci yakından takip ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:Sargül, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girme sürecine de değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:Sarıgül, bütün siyasi partilere, kamu kurum ve kuruluşlarına çağrıda bulunarak, yabancı otomobil markaları yerine TOGG kullanmalarını istedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temaslarında çevirmen olarak görev yapan Fatima Gülhan Kavakcı Abushanab hakkındaki sözlerinin sorulması üzerine Sarıgül, şöyle konuştu:"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin erken olmasından kesinlikle yana değiliz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin zamanında yapılmasını isteyen bir siyasi partiyiz. Sorumluk taşıyan bir siyasi partiyiz" diyen Sarıgül, "Çare bulmak için dolaşan bir siyasi partiyiz. Sorumluluğumuzun ne olduğunu gerçekten biliyoruz. İktidarın yaptığı hayırlı işler varsa onları takdir eden, eksik bıraktıklarına da çözüm önerilerini anlatan bir siyasi partiyiz. TDP kimseye kızdığı için, darıldığı için kurulmadı. Koltuk aramak için makam aramak için kurulmadı. Biz milletimizin ortak noktasıyız" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220719/mustafa-sarigul-amerika-f-16larini-alsin-basina-calsin--1058889432.html

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mustafa sarıgül, türkiye değişim partisi (tdp), seçim, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimi