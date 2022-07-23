https://tr.sputniknews.com/20220723/tarimsal-girdi-enflasyonunda-yeni-rekor-1059055979.html

Tarımsal girdi enflasyonunda yeni rekor

Tarımsal girdi enflasyonunda yeni rekor

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE), Mayıs'ta aylık bazda yüzde 5.51 artarken, yıllık bazda yüzde 123.72 yükselerek yeni bir rekor kırdı. 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T20:01+0300

2022-07-23T20:01+0300

2022-07-23T20:01+0300

türkiye

tarımsal girdi fiyat endeksi

tarım

enflasyon

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Tarım-GFE Mayıs'ta bir önceki aya göre yüzde 5.51 yükselirken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 123.72 artarak yıllık bazda endeks tarihinin rekorunu kırdı.Bloombger HT'nin haberine göre endekste, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 67.77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 61.54 artış gerçekleşti.Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 5,15, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 5,55 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 67.70, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 133.09 artış gerçekleşti.

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tarımsal girdi fiyat endeksi, tarım, enflasyon