Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220723/tarimsal-girdi-enflasyonunda-yeni-rekor-1059055979.html
Tarımsal girdi enflasyonunda yeni rekor
Tarımsal girdi enflasyonunda yeni rekor
Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE), Mayıs'ta aylık bazda yüzde 5.51 artarken, yıllık bazda yüzde 123.72 yükselerek yeni bir rekor kırdı. 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T20:01+0300
2022-07-23T20:01+0300
türkiye
tarımsal girdi fiyat endeksi
tarım
enflasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/1044694736_0:59:1120:689_1920x0_80_0_0_f9c977be8d4505304b72f73a6257893d.jpg
Tarım-GFE Mayıs'ta bir önceki aya göre yüzde 5.51 yükselirken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 123.72 artarak yıllık bazda endeks tarihinin rekorunu kırdı.Bloombger HT'nin haberine göre endekste, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 67.77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 61.54 artış gerçekleşti.Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 5,15, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 5,55 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 67.70, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 133.09 artış gerçekleşti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/09/1044694736_62:0:1058:747_1920x0_80_0_0_4147329ed24c3a61debfd16438a98538.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tarımsal girdi fiyat endeksi, tarım, enflasyon

Tarımsal girdi enflasyonunda yeni rekor

20:01 23.07.2022
© AACeylanpınar Tarım İşletmesi hasat biçerdöver
Ceylanpınar Tarım İşletmesi hasat biçerdöver - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE), Mayıs'ta aylık bazda yüzde 5.51 artarken, yıllık bazda yüzde 123.72 yükselerek yeni bir rekor kırdı.
Tarım-GFE Mayıs'ta bir önceki aya göre yüzde 5.51 yükselirken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 123.72 artarak yıllık bazda endeks tarihinin rekorunu kırdı.
Bloombger HT'nin haberine göre endekste, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 67.77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 61.54 artış gerçekleşti.
Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 5,15, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 5,55 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 67.70, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 133.09 artış gerçekleşti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала