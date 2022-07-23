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Tayland’ın ilk maymun çiçeği vakası Kamboçya’ya kaçtı
Tayland’ın ilk maymun çiçeği vakası Kamboçya’ya kaçtı
Tayland'ın ünlü turizm şehri Phuket’te tespit edilen ve ülkede ilk kez görülen maymun çiçeği vakası hasta Kamboçya’ya kaçtı. Böylelikle Nijeryalı hasta, her... 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T19:09+0300
2022-07-23T19:09+0300
dünya
maymun çiçeği virüsü
kamboçya
tayland
vaka
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Tayland’ın Phuket şehrinde geçtiğimiz hafta rahatsızlığı sebebiyle hastaneye giden ve verdiği testler sonucunda maymun çiçeği tespiti konulan 27 yaşındaki Nijeryalı Osmond Chihazirim Nzerem tekrar hastaneye çağrılarak karantinaya girmesi gerektiğini öğrenmesi üzerine telefonlarını kapattı ve kaldığı yeri terk etti. Yaklaşık bir hafta süren yoğun takip çalışmaları sonucunda Kamboçya’ya kaçtığı tespit edilen Nzarem, dün gece başkent Phnom Penh’de yakalanıp hastaneye kaldırıldı. Böylelikle Nijeryalı hasta, her iki ülkenin de ilk maymun çiçeği vakası olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Phuket'te hasta ile yakın temas kurmuş olduğu tespit edilen 17 kişi ve bulunmuş olduğu mekanlarda çalışan toplam 100 kişi üzerinde yapılan testlerde herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadı.
https://tr.sputniknews.com/20220723/dunya-saglik-orgutu-maymun-cicegi-salginini-kuresel-acil-durum-ilan-etti-1059051731.html
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maymun çiçeği virüsü, kamboçya, tayland, vaka

Tayland’ın ilk maymun çiçeği vakası Kamboçya’ya kaçtı

19:09 23.07.2022
© İHATayland’ın ilk maymun çiçeği vakası Kamboçya’ya kaçtı
Tayland’ın ilk maymun çiçeği vakası Kamboçya’ya kaçtı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
© İHA
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Tayland'ın ünlü turizm şehri Phuket’te tespit edilen ve ülkede ilk kez görülen maymun çiçeği vakası hasta Kamboçya’ya kaçtı. Böylelikle Nijeryalı hasta, her iki ülkenin de ilk maymun çiçeği vakası olarak kayıtlara geçti.
Tayland’ın Phuket şehrinde geçtiğimiz hafta rahatsızlığı sebebiyle hastaneye giden ve verdiği testler sonucunda maymun çiçeği tespiti konulan 27 yaşındaki Nijeryalı Osmond Chihazirim Nzerem tekrar hastaneye çağrılarak karantinaya girmesi gerektiğini öğrenmesi üzerine telefonlarını kapattı ve kaldığı yeri terk etti.

Yaklaşık bir hafta süren yoğun takip çalışmaları sonucunda Kamboçya’ya kaçtığı tespit edilen Nzarem, dün gece başkent Phnom Penh’de yakalanıp hastaneye kaldırıldı. Böylelikle Nijeryalı hasta, her iki ülkenin de ilk maymun çiçeği vakası olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Phuket'te hasta ile yakın temas kurmuş olduğu tespit edilen 17 kişi ve bulunmuş olduğu mekanlarda çalışan toplam 100 kişi üzerinde yapılan testlerde herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadı.
Dünya Sağlık Örgütü, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
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