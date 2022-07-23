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https://tr.sputniknews.com/20220723/twitterin-geliri-ikinci-ceyrekte-dustu-1059036924.html
Twitter'ın geliri ikinci çeyrekte düştü
Twitter'ın geliri ikinci çeyrekte düştü
Sosyal paylaşım ağı Twitter'ın geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 azalarak 1.18 milyar dolara geriledi. 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T02:22+0300
2022-07-23T02:22+0300
ekonomi
twitter
gelir
düşüş
musk
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Twitter, nisan-haziran dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.Buna göre, Twitter'ın yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 azalışla 1.18 milyar dolara düştü. Şirket, 2021'in ikinci çeyreğinde 1.19 milyar dolar gelir elde etmişti.Geçen yılın ikinci çeyreğinde 65.6 milyon dolarlık net kar açıklayan sosyal medya şirketi, bu yılın ikinci çeyreğinde ise 270 milyon dolar zarar etti.Şirketin ikinci çeyrekte hisse başına zararı 0.35 dolar oldu.Twitter'ın bu yılın ikinci çeyreğindeki günlük ortalama aktif kullanıcı sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.6 artarak 237.8 milyona ulaştı.Satış sürecine ilişkin belirsizlik gelirdeki düşüşün nedenlerinden biri olarak gösterildiŞirketten yapılan açıklamada, ikinci çeyrek gelirinde yaşanan düşüşün, makroekonomik ortama bağlı olarak reklamcılık sektöründeki ters rüzgarlar ile Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma sürecine ilişkin belirsizliği yansıttığı aktarıldı.Açıklamada, bekleyen satış süreci göz önüne alınarak üçüncü çeyreğe ilişkin finansal rehberlik sağlanmayacağı da belirtildi.Daha önce Twitter'da yüzde 9.2'lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada, şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu. Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter anlaşmasının, 'spam ve sahte hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturduğu hesaplamasına dair beklenen detaylar nedeniyle' geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı.Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı satın alma anlaşmasını birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek feshettiği ise 8 Temmuz'da bildirilmişti.Twitter, yaklaşık 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshettiğini için Musk'a dava açmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220719/twitter-musk-davasinin-gorulecegi-tarih-belli-oldu--1058903299.html
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Twitter'ın geliri ikinci çeyrekte düştü

02:22 23.07.2022
© AP Photo / Matt RourkeTwitter logo
Twitter logo - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
© AP Photo / Matt Rourke
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Sosyal paylaşım ağı Twitter'ın geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 azalarak 1.18 milyar dolara geriledi.
Twitter, nisan-haziran dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.
Buna göre, Twitter'ın yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 azalışla 1.18 milyar dolara düştü. Şirket, 2021'in ikinci çeyreğinde 1.19 milyar dolar gelir elde etmişti.
Geçen yılın ikinci çeyreğinde 65.6 milyon dolarlık net kar açıklayan sosyal medya şirketi, bu yılın ikinci çeyreğinde ise 270 milyon dolar zarar etti.
Şirketin ikinci çeyrekte hisse başına zararı 0.35 dolar oldu.
Twitter'ın bu yılın ikinci çeyreğindeki günlük ortalama aktif kullanıcı sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.6 artarak 237.8 milyona ulaştı.

Satış sürecine ilişkin belirsizlik gelirdeki düşüşün nedenlerinden biri olarak gösterildi

Şirketten yapılan açıklamada, ikinci çeyrek gelirinde yaşanan düşüşün, makroekonomik ortama bağlı olarak reklamcılık sektöründeki ters rüzgarlar ile Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma sürecine ilişkin belirsizliği yansıttığı aktarıldı.
Açıklamada, bekleyen satış süreci göz önüne alınarak üçüncü çeyreğe ilişkin finansal rehberlik sağlanmayacağı da belirtildi.
Daha önce Twitter'da yüzde 9.2'lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.
Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada, şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.
Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu. Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter anlaşmasının, 'spam ve sahte hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturduğu hesaplamasına dair beklenen detaylar nedeniyle' geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı.
Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı satın alma anlaşmasını birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek feshettiği ise 8 Temmuz'da bildirilmişti.
Twitter, yaklaşık 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshettiğini için Musk'a dava açmıştı.
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