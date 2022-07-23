https://tr.sputniknews.com/20220723/uskudarda-dogalgaz-patlamasi-1059047050.html
Üsküdar'da doğalgaz patlaması
Üsküdar'da doğalgaz patlaması
İstanbul Üsküdar'da bir binada patlama meydana geldi. 9 katlı binanın altıncı katında doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada ilk belirlemelere göre 1... 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T13:29+0300
2022-07-23T13:29+0300
2022-07-23T13:29+0300
yaşam
üsküdar
doğalgaz
patlama
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İstanbul Üsküdar'da, bir dairede meydana gelen patlama sonucunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.Bulgurlu Mahallesi Ata Sokak'ta bulunan 9 katlı bir binanın 6. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından dairede yangın çıktı.Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.Olayda yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.Öte yandan patlama nedeniyle dairenin camları ile çevredeki araçlarda da hasar oluştu.İtfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor.
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üsküdar, doğalgaz, patlama
Üsküdar'da doğalgaz patlaması
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İstanbul Üsküdar'da bir binada patlama meydana geldi. 9 katlı binanın altıncı katında doğalgaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı.
İstanbul Üsküdar'da, bir dairede meydana gelen patlama sonucunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Bulgurlu Mahallesi Ata Sokak'ta bulunan 9 katlı bir binanın 6. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından dairede yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.
Olayda yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan patlama nedeniyle dairenin camları ile çevredeki araçlarda da hasar oluştu.
İtfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor.