https://tr.sputniknews.com/20220723/yazar-rasim-ozdenoren-vefat-etti-1059045069.html
Yazar Rasim Özdenören vefat etti
Yazar Rasim Özdenören vefat etti
Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Türk edebiyatının usta kalemlerinden Rasim Özdenören, 82... 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T12:09+0300
2022-07-23T12:09+0300
2022-07-23T12:52+0300
türkiye
vefat
yazar
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Özdenören, enfeksiyon nedeniyle bir aydır Ankara Cebeci'de Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde müşahede altında tutuluyordu.Rasim Özdenören'in hayatını kaybettiği öğrenildi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Rasim Özdenören'e böyle veda etti:Ankara Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi görmekte olan yazar, öykücü ve düşünür Rasim Özdenören aramızdan ayrıldı. Ağabeyimizi kaybettik. Üstadımızı kaybettik. O, Yedi Güzel Adam’ın bu hayattaki sonuncusuydu. Hepimizin başı sağ olsun. Kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz.Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı'7 Güzel Adam'ın son temsilcisi Özdenören, geçtiğimiz yıl Kovid-19'a yakalanmış, iki ay süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti."Çok Sesli Bir Ölüm", "Çözülme", "Gül Yetiştiren Adam", "Denize Açılan Kapı", "Uyumsuzlar" ve "Kent İlişkileri"nin de aralarında bulunduğu çok sayıda önemli esere imza atan Rasim Özdenören, yarın toprağa verilecek.Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, 82 yaşında vefat eden yazar, yarın Eyüp Sultan Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
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vefat, yazar
Yazar Rasim Özdenören vefat etti
12:09 23.07.2022 (güncellendi: 12:52 23.07.2022) Abone ol
Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Türk edebiyatının usta kalemlerinden Rasim Özdenören, 82 yaşında, hayatını kaybetti.
Özdenören, enfeksiyon nedeniyle bir aydır Ankara Cebeci'de Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde müşahede altında tutuluyordu.
Rasim Özdenören'in hayatını kaybettiği öğrenildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Rasim Özdenören'e böyle veda etti:
Ankara Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi görmekte olan yazar, öykücü ve düşünür Rasim Özdenören aramızdan ayrıldı. Ağabeyimizi kaybettik. Üstadımızı kaybettik. O, Yedi Güzel Adam’ın bu hayattaki sonuncusuydu. Hepimizin başı sağ olsun. Kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı
'7 Güzel Adam'ın son temsilcisi Özdenören, geçtiğimiz yıl Kovid-19'a yakalanmış, iki ay süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti.
"Çok Sesli Bir Ölüm", "Çözülme", "Gül Yetiştiren Adam", "Denize Açılan Kapı", "Uyumsuzlar" ve "Kent İlişkileri"nin de aralarında bulunduğu çok sayıda önemli esere imza atan Rasim Özdenören, yarın toprağa verilecek.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, 82 yaşında vefat eden yazar, yarın Eyüp Sultan Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.