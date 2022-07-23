https://tr.sputniknews.com/20220723/yuksek-sesle-konusma-kavgasi-cinayetle-bitti-1059037707.html
'Yüksek sesle konuşma' kavgası cinayetle bitti
'Yüksek sesle konuşma' kavgası cinayetle bitti
Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde ‘yüksek sesle konuşma’ meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada kalbinden bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede... 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T03:09+0300
2022-07-23T03:09+0300
2022-07-23T03:09+0300
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sakarya
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cinayet
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Olay, Sakarya Karapürçek'te Yazıgürgen Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Geyve ile ismi henüz öğrenilemeyen kişi arasında ‘yüksek sesle konuşma’ meselesi yüzünden tartışma yaşandı.Kısa sürede kavgaya dönüşen olay esnasında kalbinden bıçaklanan Geyve, ağır yaralandı.Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan Muhammet Geyve, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olay sonrasında hastaneye gelen Muhammet Geyve’nin yakınları sinir krizi geçirdi.Acil servisin camına da zarar veren yakınlarını polis ekipleri sakinleştirdi. Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220714/ceviz-agacinin-dalini-neden-kestin-kavgasi-1-olu-2-yarali--1058691534.html
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'Yüksek sesle konuşma' kavgası cinayetle bitti
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Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde ‘yüksek sesle konuşma’ meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada kalbinden bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Hastaneye akın eden yakınları ise sinir krizi geçirerek acil servisin kapısının camına zarar verdi.
Olay, Sakarya Karapürçek'te Yazıgürgen Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Geyve ile ismi henüz öğrenilemeyen kişi arasında ‘yüksek sesle konuşma’ meselesi yüzünden tartışma yaşandı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olay esnasında kalbinden bıçaklanan Geyve, ağır yaralandı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan Muhammet Geyve, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay sonrasında hastaneye gelen Muhammet Geyve’nin yakınları sinir krizi geçirdi.
Acil servisin camına da zarar veren yakınlarını polis ekipleri sakinleştirdi. Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.