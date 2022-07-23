Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220723/yuksek-sesle-konusma-kavgasi-cinayetle-bitti-1059037707.html
'Yüksek sesle konuşma' kavgası cinayetle bitti
'Yüksek sesle konuşma' kavgası cinayetle bitti
Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde ‘yüksek sesle konuşma’ meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada kalbinden bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede... 23.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-23T03:09+0300
2022-07-23T03:09+0300
türkiye
sakarya
kavga
ses
cinayet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/17/1059037825_0:177:2048:1329_1920x0_80_0_0_6baa426107410b1d744875ed2c539ba0.jpg
Olay, Sakarya Karapürçek'te Yazıgürgen Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Geyve ile ismi henüz öğrenilemeyen kişi arasında ‘yüksek sesle konuşma’ meselesi yüzünden tartışma yaşandı.Kısa sürede kavgaya dönüşen olay esnasında kalbinden bıçaklanan Geyve, ağır yaralandı.Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan Muhammet Geyve, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olay sonrasında hastaneye gelen Muhammet Geyve’nin yakınları sinir krizi geçirdi.Acil servisin camına da zarar veren yakınlarını polis ekipleri sakinleştirdi. Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220714/ceviz-agacinin-dalini-neden-kestin-kavgasi-1-olu-2-yarali--1058691534.html
türkiye
sakarya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/17/1059037825_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_3ec758d5305ec0b7c47f4e18d2ceb56f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sakarya, kavga, ses, cinayet

'Yüksek sesle konuşma' kavgası cinayetle bitti

03:09 23.07.2022
© İHASakarya’nın Karapürçek ilçesinde ‘yüksek sesle konuşma’ meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada kalbinden bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Hastaneye akın eden yakınları ise sinir krizi geçirerek acil servisin kapısının camına zarar verdi.
Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde ‘yüksek sesle konuşma’ meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada kalbinden bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Hastaneye akın eden yakınları ise sinir krizi geçirerek acil servisin kapısının camına zarar verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
© İHA
Abone olTelegram
Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde ‘yüksek sesle konuşma’ meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada kalbinden bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Hastaneye akın eden yakınları ise sinir krizi geçirerek acil servisin kapısının camına zarar verdi.
Olay, Sakarya Karapürçek'te Yazıgürgen Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Geyve ile ismi henüz öğrenilemeyen kişi arasında ‘yüksek sesle konuşma’ meselesi yüzünden tartışma yaşandı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olay esnasında kalbinden bıçaklanan Geyve, ağır yaralandı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan Muhammet Geyve, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay sonrasında hastaneye gelen Muhammet Geyve’nin yakınları sinir krizi geçirdi.
Acil servisin camına da zarar veren yakınlarını polis ekipleri sakinleştirdi. Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde arazi komşuları arasında 'ceviz dalını neden kestin' tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2022
TÜRKİYE
'Ceviz ağacının dalını neden kestin' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
14 Temmuz, 03:56
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала