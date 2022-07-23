https://tr.sputniknews.com/20220723/yuksek-sesle-konusma-kavgasi-cinayetle-bitti-1059037707.html

'Yüksek sesle konuşma' kavgası cinayetle bitti

'Yüksek sesle konuşma' kavgası cinayetle bitti

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde ‘yüksek sesle konuşma’ meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada kalbinden bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede... 23.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-23T03:09+0300

2022-07-23T03:09+0300

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türkiye

sakarya

kavga

ses

cinayet

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Olay, Sakarya Karapürçek'te Yazıgürgen Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Geyve ile ismi henüz öğrenilemeyen kişi arasında ‘yüksek sesle konuşma’ meselesi yüzünden tartışma yaşandı.Kısa sürede kavgaya dönüşen olay esnasında kalbinden bıçaklanan Geyve, ağır yaralandı.Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan Muhammet Geyve, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olay sonrasında hastaneye gelen Muhammet Geyve’nin yakınları sinir krizi geçirdi.Acil servisin camına da zarar veren yakınlarını polis ekipleri sakinleştirdi. Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220714/ceviz-agacinin-dalini-neden-kestin-kavgasi-1-olu-2-yarali--1058691534.html

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sakarya, kavga, ses, cinayet