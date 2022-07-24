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Hatay'da Ortak Varoluş Mozaiği, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Hatay'da Ortak Varoluş Mozaiği, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Expo 2021 Hatay’ın en önemli eserlerinden biri olan Ortak Varoluş Mozaiği, doğal mermer taşlarından yapılan en büyük taban mozaiği özelliğiyle Guinness... 24.07.2022, Sputnik Türkiye
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hatay, фото, guinness rekorlar kitabı, mozaik

Hatay'da Ortak Varoluş Mozaiği, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

11:44 24.07.2022 (güncellendi: 11:51 24.07.2022)
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Expo 2021 Hatay’ın en önemli eserlerinden biri olan Ortak Varoluş Mozaiği, doğal mermer taşlarından yapılan en büyük taban mozaiği özelliğiyle Guinness Rekorlar Kitabı’ndaki yerine aldı.
© İHAHatay’ın binlerce yıllık tarihini anlatan bin 600 metrekare büyüklüğündeki eser için şehre gelen Guinness yetkilileri, incelemelerini tamamladıktan sonra nihai kararını açıkladı. Hatay’ın ana vatana katılış etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konser öncesi kararı açıklayan Guinness World Records Türkiye Temsilcisi ve Hakemi Şeyda Subaşı, yeni rekorun sahibinin Hatay Büyükşehir Belediyesi olduğunu açıkladı.
Hatay'da Ortak Varoluş Mozaiği, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi - Sputnik Türkiye
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© İHA
Hatay’ın binlerce yıllık tarihini anlatan bin 600 metrekare büyüklüğündeki eser için şehre gelen Guinness yetkilileri, incelemelerini tamamladıktan sonra nihai kararını açıkladı. Hatay’ın ana vatana katılış etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konser öncesi kararı açıklayan Guinness World Records Türkiye Temsilcisi ve Hakemi Şeyda Subaşı, yeni rekorun sahibinin Hatay Büyükşehir Belediyesi olduğunu açıkladı.
© İHASubaşı ilk olarak rekor sahibi olabilmek için gerekli uluslararası şartları açıkladı. Mozaiğin tamamen doğal taşlardan yapılmış, havadan bakıldığında tanımlanabilir, minimum 500 metrekare büyüklüğe ve en az iki renge sahip olması gerektiğini ifade eden Subaşı, Ortak Varoluş Mozaiği’nin bu şartları yerine getirdiğini söyledi ve rekor sahibinin 23 Temmuz 2022 tarihi itibariyle Hatay Büyükşehir Belediyesi olduğunu ifade etti. Konuşmasının ardından Subaşı, rekorun tescil edildiği sertifikayı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a takdim etti. Sertifikayı alkışlar eşliğinde alan Savaş, elde edilen başarının Hatay’a ve Hataylılara ait olduğunu söyledi.
Hatay'da Ortak Varoluş Mozaiği, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Subaşı ilk olarak rekor sahibi olabilmek için gerekli uluslararası şartları açıkladı. Mozaiğin tamamen doğal taşlardan yapılmış, havadan bakıldığında tanımlanabilir, minimum 500 metrekare büyüklüğe ve en az iki renge sahip olması gerektiğini ifade eden Subaşı, Ortak Varoluş Mozaiği’nin bu şartları yerine getirdiğini söyledi ve rekor sahibinin 23 Temmuz 2022 tarihi itibariyle Hatay Büyükşehir Belediyesi olduğunu ifade etti. Konuşmasının ardından Subaşı, rekorun tescil edildiği sertifikayı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a takdim etti. Sertifikayı alkışlar eşliğinde alan Savaş, elde edilen başarının Hatay’a ve Hataylılara ait olduğunu söyledi.
© İHABaşarıyı Hatay halkının elde ettiğini ifade eden Başkan Savaş, “Bugün Hatay’ın en anlamlı günü. Bugün Hatay’ın bayramı, kurtuluşu. Bugün Hatay’ın ana kucağıyla, ana vatanıyla buluşma günü. Ve bugün aynı zamanda hepimizin gurur duyacağı rekor günü. Bu rekor Lütfü Savaş’ın, Hatay Büyük Şehir Belediyesinin ya da arkadaşlarımızın değil. Bu gurur ve başarı tüm Hatay’ın. Çünkü Hatay halkı inandı ve birlikte başardı” diye konuştu.
Hatay'da Ortak Varoluş Mozaiği, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Başarıyı Hatay halkının elde ettiğini ifade eden Başkan Savaş, “Bugün Hatay’ın en anlamlı günü. Bugün Hatay’ın bayramı, kurtuluşu. Bugün Hatay’ın ana kucağıyla, ana vatanıyla buluşma günü. Ve bugün aynı zamanda hepimizin gurur duyacağı rekor günü. Bu rekor Lütfü Savaş’ın, Hatay Büyük Şehir Belediyesinin ya da arkadaşlarımızın değil. Bu gurur ve başarı tüm Hatay’ın. Çünkü Hatay halkı inandı ve birlikte başardı” diye konuştu.
© İHABaşkan Savaş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “20 yıl boyunca bağımsızlık mücadelesi verdik. Bu mücadelenin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Cumhurbaşkanımız Tayfur Sökmen’e, Başbakanımız Abdurrahman Melek’e, Meclis Başkanımız Abdulgani Türkmen’e ve mücadeleye katkı veren tüm büyüklerimize, şehit ve gazilerimize bu başarıyı armağan ediyoruz. Hepimize hayırlı olsun.”
Hatay'da Ortak Varoluş Mozaiği, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Başkan Savaş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “20 yıl boyunca bağımsızlık mücadelesi verdik. Bu mücadelenin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Cumhurbaşkanımız Tayfur Sökmen’e, Başbakanımız Abdurrahman Melek’e, Meclis Başkanımız Abdulgani Türkmen’e ve mücadeleye katkı veren tüm büyüklerimize, şehit ve gazilerimize bu başarıyı armağan ediyoruz. Hepimize hayırlı olsun.”
© İHALütfü Savaş’ın konuşmasının ardından Volkan Konak Dağlar Bizimdir şarkısıyla Expo amfitiyatroda sahneye çıktı. Sevilen şarkılarını hayranlaıyla birlikte seslendiren sanatçı, amfitiyatroya ve seyircinin coşkusuna hayran kaldığını belirti. Konak’ın şarkılarıyla eğlenen Hataylılar, ana vatana katılmanın coşkusunu doyasıya yaşadı.
Hatay'da Ortak Varoluş Mozaiği, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Lütfü Savaş’ın konuşmasının ardından Volkan Konak Dağlar Bizimdir şarkısıyla Expo amfitiyatroda sahneye çıktı. Sevilen şarkılarını hayranlaıyla birlikte seslendiren sanatçı, amfitiyatroya ve seyircinin coşkusuna hayran kaldığını belirti. Konak’ın şarkılarıyla eğlenen Hataylılar, ana vatana katılmanın coşkusunu doyasıya yaşadı.
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