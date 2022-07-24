Hatay'da Ortak Varoluş Mozaiği, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

© İHA Subaşı ilk olarak rekor sahibi olabilmek için gerekli uluslararası şartları açıkladı. Mozaiğin tamamen doğal taşlardan yapılmış, havadan bakıldığında tanımlanabilir, minimum 500 metrekare büyüklüğe ve en az iki renge sahip olması gerektiğini ifade eden Subaşı, Ortak Varoluş Mozaiği’nin bu şartları yerine getirdiğini söyledi ve rekor sahibinin 23 Temmuz 2022 tarihi itibariyle Hatay Büyükşehir Belediyesi olduğunu ifade etti. Konuşmasının ardından Subaşı, rekorun tescil edildiği sertifikayı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a takdim etti. Sertifikayı alkışlar eşliğinde alan Savaş, elde edilen başarının Hatay’a ve Hataylılara ait olduğunu söyledi.