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13 yaşındaki çocuk yaylada ölü bulundu
13 yaşındaki çocuk yaylada ölü bulundu
Samsun'da 13 yaşındaki çocuk yaylada hayvan otlatırken ölü olarak bulundu. 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T18:00+0300
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türkiye
samsun
çocuk
ölü
ölü bulundu
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Olay, Samsun'un Alaçam ilçesi Uzunkıraç Mahallesi'nde yayladaki arazide meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, yaylada hayvan otlatan 13 yaşındaki Sefa Yıldız yakınları tarafından sırt üstü yatar halde ölü olarak bulundu. Olay jandarmaya haber verildi. Sefa Yıldız'ın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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samsun, çocuk, ölü, ölü bulundu

13 yaşındaki çocuk yaylada ölü bulundu

18:00 24.07.2022
© AAOlay yeri, polis
Olay yeri, polis - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2022
© AA
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Samsun'da 13 yaşındaki çocuk yaylada hayvan otlatırken ölü olarak bulundu.
Olay, Samsun'un Alaçam ilçesi Uzunkıraç Mahallesi'nde yayladaki arazide meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, yaylada hayvan otlatan 13 yaşındaki Sefa Yıldız yakınları tarafından sırt üstü yatar halde ölü olarak bulundu.
Olay jandarmaya haber verildi. Sefa Yıldız'ın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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