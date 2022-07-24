https://tr.sputniknews.com/20220724/13-yasindaki-cocuk-yaylada-olu-bulundu-1059082492.html

13 yaşındaki çocuk yaylada ölü bulundu

13 yaşındaki çocuk yaylada ölü bulundu

Samsun'da 13 yaşındaki çocuk yaylada hayvan otlatırken ölü olarak bulundu. 24.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-24T18:00+0300

2022-07-24T18:00+0300

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türkiye

samsun

çocuk

ölü

ölü bulundu

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Olay, Samsun'un Alaçam ilçesi Uzunkıraç Mahallesi'nde yayladaki arazide meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, yaylada hayvan otlatan 13 yaşındaki Sefa Yıldız yakınları tarafından sırt üstü yatar halde ölü olarak bulundu. Olay jandarmaya haber verildi. Sefa Yıldız'ın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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