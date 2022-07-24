Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220724/abe-suikasti-zanlisi-icin-akil-sagligi-raporu-talep-edildi-1059082250.html
Abe suikastı zanlısı için akıl sağlığı raporu talep edildi
Abe suikastı zanlısı için akıl sağlığı raporu talep edildi
Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo suikastı zanlısı için akıl sağlığı raporu istendi. 24.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-24T17:39+0300
2022-07-24T17:39+0300
dünya
japonya
şinzo abe
suikast
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/09/1058514495_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_786cbd5f556e5a4a2af0c91ec977b49a.jpg
Kyodo ajansının haberine göre, Nara Bölge Savcılığı, suikastla ilgili dava açılmadan önce zanlı 41 yaşındaki Tetsuya Yamagami'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Nara Bölge Mahkemesine başvurdu.Mahkeme, savcılığın talebini onayladı.Yamagami'nin, bu nedenle bir sağlık kurumuna sevk edileceği ve burada 29 Kasım'a kadar gözetim altında tutulacağı ifade edildi.Bu arada, avukatları dava açıldıktan sonra da Yamagami'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının yeniden değerlendirilmesini talep edebilecek.Diğer yandan Yamagami'nin evinde ele geçirilen el yapımı silahların öldürücülüğü incelenecek.Eski Japonya Başbakanı Abe, 8 Temmuz'da ülkenin Nara kentinde Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında, göğsünden vurulmuştu.Japonya Devlet Televizyonu NHK, saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe'nin öldüğünü duyurmuştu.Abe için 12 Temmuz'da Tokyo'nun merkezindeki Zojo-Ji Budist Tapınağı'nda az sayıda kişiyle basına kapalı bir cenaze töreni gerçekleştirilmişti.Japon yetkililer, 19 Temmuz'da, Abe suikastını düzenleyen Yamagami Tetsuya'nın gözaltı süresinin, resmi suçlamada bulunulana kadar 10 gün daha uzatılması için mahkemeden onay alındığını belirtmişti.Yamagami'nin, savcıların resmen cinayet suçlamasında bulunup bulunmama konusunda karar vermesi gereken 29 Temmuz'a kadar gözaltında tutulabileceği ifade edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220712/suikaste-ugrayan-eski-japonya-basbakani-sinzo-abe-son-yolculuguna-ugurlandi-1058618156.html
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/09/1058514495_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7c0a7e0e3d34c44f269b72ab39532ea8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
japonya, şinzo abe, suikast

Abe suikastı zanlısı için akıl sağlığı raporu talep edildi

17:39 24.07.2022
© AFP 2022 / PHILIP FONGShinzo Abe Japonya'da anılıyor
Shinzo Abe Japonya'da anılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2022
© AFP 2022 / PHILIP FONG
Abone olTelegram
Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo suikastı zanlısı için akıl sağlığı raporu istendi.
Kyodo ajansının haberine göre, Nara Bölge Savcılığı, suikastla ilgili dava açılmadan önce zanlı 41 yaşındaki Tetsuya Yamagami'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Nara Bölge Mahkemesine başvurdu.
Mahkeme, savcılığın talebini onayladı.
Yamagami'nin, bu nedenle bir sağlık kurumuna sevk edileceği ve burada 29 Kasım'a kadar gözetim altında tutulacağı ifade edildi.
Bu arada, avukatları dava açıldıktan sonra da Yamagami'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının yeniden değerlendirilmesini talep edebilecek.
Diğer yandan Yamagami'nin evinde ele geçirilen el yapımı silahların öldürücülüğü incelenecek.
Eski Japonya Başbakanı Abe, 8 Temmuz'da ülkenin Nara kentinde Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında, göğsünden vurulmuştu.
Japonya Devlet Televizyonu NHK, saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe'nin öldüğünü duyurmuştu.
Abe için 12 Temmuz'da Tokyo'nun merkezindeki Zojo-Ji Budist Tapınağı'nda az sayıda kişiyle basına kapalı bir cenaze töreni gerçekleştirilmişti.
Japon yetkililer, 19 Temmuz'da, Abe suikastını düzenleyen Yamagami Tetsuya'nın gözaltı süresinin, resmi suçlamada bulunulana kadar 10 gün daha uzatılması için mahkemeden onay alındığını belirtmişti.
Yamagami'nin, savcıların resmen cinayet suçlamasında bulunup bulunmama konusunda karar vermesi gereken 29 Temmuz'a kadar gözaltında tutulabileceği ifade edilmişti.
Japonya’nın eski başbakanı Shinzo Abe son yolculuğuna uğurlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
MULTİMEDYA
Suikaste uğrayan eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe son yolculuğuna uğurlandı
12 Temmuz, 11:06
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала